Мастер-классы для журналистов по стандартам «Рейтер» пройдут в Армении и Грузии
Прием заявок на участие в осеннем цикле мастер-классов программы «Перспективы» «Освещение событий в цифровую эпоху» открыт с 6 июля по 6 августа 2017 года для развивающих карьеру журналистов с опытом работы от трех лет.
Главное направление цикла мастер-классов – написание текстов различных форматов в соответствии с международными профессиональными стандартами, применяемыми в агентстве «Рейтер» и других информационных службах глобальных медиа.
Основу программы составят практические упражнения, направленные на улучшение базовых журналистских навыков в написании текстов: точность, беспристрастность, скорость, ясность и структура, а также основные принципы создания цифровых текстов.
Участники изучат основы визуализации журналистских материалов и базовые навыки формирования мультимедийных материалов для цифровых медиа.
Мастер-классы помогут журналистам выявить свои сильные и слабые стороны и отработать необходимые навыки под руководством опытных тренеров и наставников.
Будут даны практические рекомендации для проведения успешных интервью, подходы к определению авторитетности и значимости источников, их правильное использование и цитирование, а также основы фактчекинга и журналистской этики.
Участники ознакомятся с основными требованиями к текстам для веб-платформ и социальных сетей, новейшими мультимедийными инструментами, подходами к созданию лонгридов, изучат инструменты продвижения журналистских материалов в социальных сетях.
Основные даты очных сессий мастер-классов осенью 2017 года:
15-17 сентября. «Написание новостей и репортажей для СМИ цифровой эпохи».
14-16 октября. «Подготовка интервью и работа с источниками в СМИ цифровой эпохи».
Участие только в одном мастер-классе из цикла не разрешается.
К участию в конкурсном отборе приглашаются:
— журналисты, развивающие свою карьеру и имеющие примерно 3-15 лет профессионального опыта;
— журналисты с четким намерением работать по профессии в будущем;
— журналисты и внештатные журналисты (фрилансеры), работающие в СМИ любого типа (печать, радио, телевидение, онлайн) на штатной или внештатной основе;
— блогеры, имеющие профессиональное журналистское образование или опыт работы в СМИ;
— в совершенстве владеющие русским языком, работающие в России, странах Восточной Европы или Центральной Азии, создающие материалы для СМИ, выходящих на русском языке.
Участие в мастер-классах бесплатное.
Организаторы обеспечивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице и питание.
Прием заявок открыт до 23.59 (по московскому времени) 6 августа 2017 года.
Подробности, как подать заявку, смотрите здесь.
Результаты рассмотрения заявок сообщат в 18.00-19.00 (по московскому времени) 14 августа 2017 года.