Мастер-классы для журналистов по стандартам «Рейтер» пройдут в Армении и Грузии

Прием заявок на участие в осеннем цикле мастер-классов программы «Перспективы» «Освещение событий в цифровую эпоху» открыт с 6 июля по 6 августа 2017 года для развивающих карьеру журналистов с опытом работы от трех лет.

Главное направление цикла мастер-классов – написание текстов различных форматов в соответствии с международными профессиональными стандартами, применяемыми в агентстве «Рейтер» и других информационных службах глобальных медиа.

Основу программы составят практические упражнения, направленные на улучшение базовых журналистских навыков в написании текстов: точность, беспристрастность, скорость, ясность и структура, а также основные принципы создания цифровых текстов.

Участники изучат основы визуализации журналистских материалов и базовые навыки формирования мультимедийных материалов для цифровых медиа.

Мастер-классы помогут журналистам выявить свои сильные и слабые стороны и отработать необходимые навыки под руководством опытных тренеров и наставников.

Будут даны практические рекомендации для проведения успешных интервью, подходы к определению авторитетности и значимости источников, их правильное использование и цитирование, а также основы фактчекинга и журналистской этики.

Участники ознакомятся с основными требованиями к текстам для веб-платформ и социальных сетей, новейшими мультимедийными инструментами, подходами к созданию лонгридов, изучат инструменты продвижения журналистских материалов в социальных сетях.

Основные даты очных сессий мастер-классов осенью 2017 года:

15-17 сентября. «Написание новостей и репортажей для СМИ цифровой эпохи».

14-16 октября. «Подготовка интервью и работа с источниками в СМИ цифровой эпохи».

Участие только в одном мастер-классе из цикла не разрешается.

К участию в конкурсном отборе приглашаются:

— журналисты, развивающие свою карьеру и имеющие примерно 3-15 лет профессионального опыта; — журналисты с четким намерением работать по профессии в будущем; — журналисты и внештатные журналисты (фрилансеры), работающие в СМИ любого типа (печать, радио, телевидение, онлайн) на штатной или внештатной основе; — блогеры, имеющие профессиональное журналистское образование или опыт работы в СМИ; — в совершенстве владеющие русским языком, работающие в России, странах Восточной Европы или Центральной Азии, создающие материалы для СМИ, выходящих на русском языке.

Участие в мастер-классах бесплатное.

Организаторы обеспечивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице и питание.

Прием заявок открыт до 23.59 (по московскому времени) 6 августа 2017 года.

Подробности, как подать заявку, смотрите здесь.

Результаты рассмотрения заявок сообщат в 18.00-19.00 (по московскому времени) 14 августа 2017 года.