Мастера ТВ из России проведут в Бишкеке тренинг «Ведение ток-шоу»
Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в четырехдневном тренинге «Ведение ток-шоу».
Обучение пройдет в Тренинговом центре Интерньюс с 24 по 27 января 2019 года.
Тренеры
Светлана Сорокина — трижды лауреат премии «ТЭФИ», журналист и телеведущая.
Она начинала свою карьеру в программах «Телекурьер» и «600 секунд» Ленинградского телевидения, а в 1991 году переехала в Москву, где стала ведущей программы «Вести» ВГТРК.
Позже работала в телекомпаниях «НТВ», «ТВ-6», была руководителем отдела специальных проектов ОАО «Первый канал».
Награждена орденом «За личное мужество», а также почетным знаком «Общественное признание».
В настоящее время преподает на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, ведет программу «В круге света» на радиостанции «Эхо Москвы», проводит тренинги и семинары.
Юрий Бурцев — преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Он проводит семинарские/практические занятия по следующим темам: «Теория и практика монтажа», «Семиотика кино», «Сценарное мастерство», «Производство документального фильма», «Производство ток-шоу» и др.
Преподает в Высшей школе кино «Арка», соруководитель проекта Frontline Club в России.
В программе:
- жанр ток-шоу и его основные элементы;
- сценарий и законы драматургии ток-шоу;
- форма программы и тема;
- личность ведущего и его стиль;
- импровизация и подготовка ток-шоу.
Условия участия
Заявки на участие команды из редактора/продюсера и ведущего ток-шоу или продюсера/ведущего ток-шоу могут подавать медиаорганизации Кыргызстана вне зависимости от форм собственности. От одной редакции в тренинге могут участвовать не более двух человек.
Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.
Необходимо заполнить онлайн-заявку здесь и представить:
- резюме (СV);
- письмо руководителя СМИ (форму скачать здесь) о возможности для претендента пройти от начала до конца всю четырехдневную тренинговую программу.
Крайний срок подачи заявок – до 17.00 11 января 2019 года.
Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.
Тренинг бесплатный. Организаторы не оплачивают расходы участников на питание, проживание и транспорт.
Обучение пройдет по адресу:
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя – кафе «Шоколадница»).
По всем вопросам обращайтесь к Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org.