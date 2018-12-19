Мастера ТВ из России проведут в Бишкеке тренинг «Ведение ток-шоу»

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в четырехдневном тренинге «Ведение ток-шоу».

Обучение пройдет в Тренинговом центре Интерньюс с 24 по 27 января 2019 года.

Тренеры

Светлана Сорокина — трижды лауреат премии «ТЭФИ», журналист и телеведущая.

Она начинала свою карьеру в программах «Телекурьер» и «600 секунд» Ленинградского телевидения, а в 1991 году переехала в Москву, где стала ведущей программы «Вести» ВГТРК.

Позже работала в телекомпаниях «НТВ», «ТВ-6», была руководителем отдела специальных проектов ОАО «Первый канал».

Награждена орденом «За личное мужество», а также почетным знаком «Общественное признание».

В настоящее время преподает на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, ведет программу «В круге света» на радиостанции «Эхо Москвы», проводит тренинги и семинары.

Юрий Бурцев — преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Он проводит семинарские/практические занятия по следующим темам: «Теория и практика монтажа», «Семиотика кино», «Сценарное мастерство», «Производство документального фильма», «Производство ток-шоу» и др.

Преподает в Высшей школе кино «Арка», соруководитель проекта Frontline Club в России.

В программе:

жанр ток-шоу и его основные элементы;

сценарий и законы драматургии ток-шоу;

форма программы и тема;

личность ведущего и его стиль;

импровизация и подготовка ток-шоу.

Условия участия

Заявки на участие команды из редактора/продюсера и ведущего ток-шоу или продюсера/ведущего ток-шоу могут подавать медиаорганизации Кыргызстана вне зависимости от форм собственности. От одной редакции в тренинге могут участвовать не более двух человек.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.

Необходимо заполнить онлайн-заявку здесь и представить:

резюме (СV);

письмо руководителя СМИ (форму скачать здесь)

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 11 января 2019 года.

Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.

Тренинг бесплатный. Организаторы не оплачивают расходы участников на питание, проживание и транспорт.

Обучение пройдет по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя – кафе «Шоколадница»).

По всем вопросам обращайтесь к Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org.