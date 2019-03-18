Главная / Главные новости / Мастерская фотографии пройдет в kloop.kg

Мастерская фотографии пройдет в kloop.kg

3 апреля 19
Теги: kloop.kgДмитрий Мотиновдокументальная фотографиямастерскаяОФ "Клооп Медиа"цифровая фотография

Мастерская фотографии начнется 15 апреля и полезна фотографам-любителям, начинающим профессионалам. Этот курс для тех, кто стремится фотографировать как можно больше, а не просто слушать теорию от тренера.

Для участия в мастерской необходимо иметь цифровую камеру с ручными настройками (это может быть простая мыльница, но с ручными настройками).

Дмитрий Мотинов

Тренером мастерской будет Дмитрий Мотинов, который больше трех лет был фотографом, видеооператором и редактором в команде «Клоопа».

 

Дмитрий занимается фотографией с 2008 года. У него большой опыт работы в фотожурналистике как в кыргызстанских, так и в зарубежных СМИ, включая ТАСС и AFP.

 

Мастерская рассчитана на две недели теории и две недели практики.

 

 

Программа

Занятие 1. Что такое фотография и зачем она нужна? Как устроены зеркальные и беззеркальные камеры и для чего на них все эти колесики? Как выбрать подходящую камеру? Что такое фокус и как его наводить?

Занятие 2. Зачем нужны ручные настройки камеры? Что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность и как ими управлять?

Занятие 3. Учимся правильно пользоваться автоматикой фотоаппарата и освобождать внимание для действительно важных задач. Стрит-фотография – изучаем и снимаем.

Занятие 4. Композиция, золотое сечение, равновесие и ритм.

Занятие 5. Цвет и свет в фотографии. Почему свет важнее всего? Как один источник света может полностью поменять восприятие объекта? Пробуем снимать портреты. Почему нужно снимать в RAW? Как сделать цвет «нецифровым» и гармоничным? Учимся делать минимальную необходимую постобработку фотографий.

При оплате курса до 8 апреля стоимость составляет 4 000 сомов. До 15 апреля – 5 500 сомов.

Предусмотрено два бесплатных места.

Подробности о том, как подать заявку или оплатить курсы, смотрите по ссылке:

Мастерская фотографии. Учим выстраивать композицию и делать хорошие снимки

Поделиться

Похожие записи:

Конкурс эссе «Лидер завтрашнего дня» Дата: 4 ноября 16
Журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение Дата: 14 февраля 18
Журналисты могут подать заявки на стипендию для обучения в Великобритании Дата: 13 сентября 17