Мастерская фотографии пройдет в kloop.kg

Мастерская фотографии начнется 15 апреля и полезна фотографам-любителям, начинающим профессионалам. Этот курс для тех, кто стремится фотографировать как можно больше, а не просто слушать теорию от тренера.

Для участия в мастерской необходимо иметь цифровую камеру с ручными настройками (это может быть простая мыльница, но с ручными настройками).

Тренером мастерской будет Дмитрий Мотинов, который больше трех лет был фотографом, видеооператором и редактором в команде «Клоопа».

Дмитрий занимается фотографией с 2008 года. У него большой опыт работы в фотожурналистике как в кыргызстанских, так и в зарубежных СМИ, включая ТАСС и AFP.

Мастерская рассчитана на две недели теории и две недели практики.

Программа Занятие 1. Что такое фотография и зачем она нужна? Как устроены зеркальные и беззеркальные камеры и для чего на них все эти колесики? Как выбрать подходящую камеру? Что такое фокус и как его наводить? Занятие 2. Зачем нужны ручные настройки камеры? Что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность и как ими управлять? Занятие 3. Учимся правильно пользоваться автоматикой фотоаппарата и освобождать внимание для действительно важных задач. Стрит-фотография – изучаем и снимаем. Занятие 4. Композиция, золотое сечение, равновесие и ритм. Занятие 5. Цвет и свет в фотографии. Почему свет важнее всего? Как один источник света может полностью поменять восприятие объекта? Пробуем снимать портреты. Почему нужно снимать в RAW? Как сделать цвет «нецифровым» и гармоничным? Учимся делать минимальную необходимую постобработку фотографий.

При оплате курса до 8 апреля стоимость составляет 4 000 сомов. До 15 апреля – 5 500 сомов.

Предусмотрено два бесплатных места.

Подробности о том, как подать заявку или оплатить курсы, смотрите по ссылке: