Мастерская по дрон-журналистике

Онлайн-издание Kloop.kg и Пражский гражданский центр объявляют набор участников на «Вторую мастерскую дрон-журналистики», которая состоится с 7 по 10 сентября 2017 года в Бишкеке.

Заявки принимаются от журналистов из стран постсоветского пространства.

Дрон — беспилотный летательный аппарат — идеально подходит для демонстрации масштаба события с высоты птичьего полета. Эти гаджеты становятся все более доступными и распространенными, а на постсоветском пространстве их используют для резонансных журналистских историй и расследований.

Мастерскую проведут:

Марат Садыков — режиссер, продюсер и оператор. На протяжении восьми лет (2000-2008 гг.) работал в телевизионном проекте «Открытая Азия» (проект Интерньюс). Был корреспондентом в Узбекистане и Казахстане. С мая 2015 года начал активно заниматься фото- и видеосъемкой с дрона. Сейчас это основная статья дохода для Марата. Кроме того, он делает презентационные фильмы в качестве режиссера и монтажера.

Тилек Бейшеналиев — технический редактор Kloop.kg. Один из самых важных членов видеокоманды сайта. Является автором десятков видеорепортажей, в том числе расследования о том, на какие объекты российская госкорпорация «РусГидро» потратила 37 млн долларов США при строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС (съемка велась с дрона).

Эльдияр Арыкбаев — главный редактор Kloop.kg. На своей сессии расскажет участникам об использовании дронов в сторителлинге и расследованиях. Редактировал и выпустил несколько десятков материалов на сайте, где использовался этот гаджет.

Как оказаться среди участников мастерской?

Организаторы предлагают два варианта для желающих пройти обучение:

I. Оплатить участие в мастерской в размере 400 долларов США. В этом случае необходимо отправить организаторам свою заполненную форму заявки.

II. Принять участие в предварительном отборе, чтобы получить возможность бесплатного обучения в мастерской. Для этого необходимо прислать свою заполненную форму заявки, ссылки на ваши видео и эссе на тему «Какие истории я хочу рассказать с помощью дрона».

Отправить заявку можно здесь.

В тексте эссе важно дать ответы на следующие вопросы:

1) Какие истории я хочу рассказать?

2) Какие социальные проблемы я хочу решить с помощью этих историй?

3) Почему это важно для меня, моей страны, города или села?

По результатам рассмотрения поступивших заявок организаторы выберут 7 участников из Кыргызстана и 9 из других стран постсоветского пространства.

Поддержка проектов

По итогам мастерской организаторы выберут от одного до трех тематических проектов с использованием дрона, которые поддержат мини-грантами в размере 950 долларов США.

Более подробная информация доступна на сайте мероприятия.

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