Мастерская по созданию видеороликов и других мультимедийных продуктов пройдет в Бишкеке

Организаторами Бишкекского видеоквеста выступают «Клооп медиа» и Пражский гражданский центр.

Мастерская пройдет со 2 по 10 апреля 2019 года на русском языке.

Бишкекский видеоквест – совместный проект Пражского гражданского центра и независимого кыргызского издания «Клооп». Первый видеоквест состоялся в августе 2017 года во Львове (Украина), а начиная с 2018-го они поочередно проходят во Львове и одном из городов Центральной Азии. В 2019 году Бишкек примет у себя видеоквест впервые.

Участниками мастерской могут стать представители гражданского общества, активисты, социальные предприниматели, журналисты, блогеры и видеоблогеры в возрасте от 18 до 26 лет, которые имеют опыт работы с видео и живут в одной из пяти стран Центральной Азии (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане).

Преимущество при отборе получат те, кто активно ведет свои блоги/видеоблоги, у кого имеется опыт работы в некоммерческих организациях или СМИ, а также жители сельской местности и малых городов.

Участники Бишкекского видеоквеста научатся снимать короткие видео для соцсетей, которые смогут собрать десятки тысяч просмотров, а также улучшат свои навыки фотосъемки и написания текстов.

В качестве тренеров выступят профессиональные журналисты и видеоредакторы из международных СМИ и kloop.kg. Они поделятся опытом создания и продвижения видеоконтента и других мультимедийных продуктов в соцсетях. Затем участники видеоквеста поработают в командах над собственными видео под их руководством.

Особое внимание планируется уделить обучению снимать видео и готовить другие материалы на том оборудовании, которое будет доступно им в дальнейшем. Поэтому все материалы будут записываться на камеру мобильного телефона, а каждому участнику предоставят стабилизатор для мобильного телефона (стэдикам).

Лучшие работы будут опубликованы на страницах соцсетей международных СМИ и на сайте kloop.kg.

Организаторы покрывают транспортные расходы и проживание в гостинице (размещение в двухместных номерах), а также выделяют средства на питание.

Все, кто успешно окончит курс, получат в подарок стабилизатор для мобильного телефона.

Примеры работ с предыдущих видеоквестов, которые были опубликованы в СМИ:

ДЦП – не помеха! У Думана ДЦП, но это не мешает ему заниматься экстремальным спортом Опубликовано Настоящее время. Азия Вторник, 19 июня 2018 г.

МНС для тваринок Подивіться, як добровольці Kyiv Animal Rescue Group рятують тваринок у столиці. А ще знайте, що цим тваринкам потрібне житло Опубликовано Радіо Свобода Вторник, 4 сентября 2018 г.

Как подать заявку?

Заполните форму до 17 февраля 2019 года.

Поскольку опыт работы с видео – это обязательное условие, не забудьте прикрепить ссылки на ваши видеоработы.

Лучшие кандидаты пройдут собеседование с организаторами, после которого будут определены участники видеоквеста.

По ссылке praguecivilsociety.org внизу публикации можно заполнить онлайн-заявку для участия в мастерской.

Источник: praguecivilsociety.org