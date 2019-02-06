Мастерская по созданию видеороликов и других мультимедийных продуктов пройдет в Бишкеке
Организаторами Бишкекского видеоквеста выступают «Клооп медиа» и Пражский гражданский центр.
Мастерская пройдет со 2 по 10 апреля 2019 года на русском языке.
Бишкекский видеоквест – совместный проект Пражского гражданского центра и независимого кыргызского издания «Клооп». Первый видеоквест состоялся в августе 2017 года во Львове (Украина), а начиная с 2018-го они поочередно проходят во Львове и одном из городов Центральной Азии. В 2019 году Бишкек примет у себя видеоквест впервые.
Участниками мастерской могут стать представители гражданского общества, активисты, социальные предприниматели, журналисты, блогеры и видеоблогеры в возрасте от 18 до 26 лет, которые имеют опыт работы с видео и живут в одной из пяти стран Центральной Азии (Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане).
Преимущество при отборе получат те, кто активно ведет свои блоги/видеоблоги, у кого имеется опыт работы в некоммерческих организациях или СМИ, а также жители сельской местности и малых городов.
Участники Бишкекского видеоквеста научатся снимать короткие видео для соцсетей, которые смогут собрать десятки тысяч просмотров, а также улучшат свои навыки фотосъемки и написания текстов.
В качестве тренеров выступят профессиональные журналисты и видеоредакторы из международных СМИ и kloop.kg. Они поделятся опытом создания и продвижения видеоконтента и других мультимедийных продуктов в соцсетях. Затем участники видеоквеста поработают в командах над собственными видео под их руководством.
Особое внимание планируется уделить обучению снимать видео и готовить другие материалы на том оборудовании, которое будет доступно им в дальнейшем. Поэтому все материалы будут записываться на камеру мобильного телефона, а каждому участнику предоставят стабилизатор для мобильного телефона (стэдикам).
Лучшие работы будут опубликованы на страницах соцсетей международных СМИ и на сайте kloop.kg.
Организаторы покрывают транспортные расходы и проживание в гостинице (размещение в двухместных номерах), а также выделяют средства на питание.
Все, кто успешно окончит курс, получат в подарок стабилизатор для мобильного телефона.
Примеры работ с предыдущих видеоквестов, которые были опубликованы в СМИ:
У Думана ДЦП, но это не мешает ему заниматься экстремальным спортом
Опубликовано Настоящее время. Азия Вторник, 19 июня 2018 г.
Подивіться, як добровольці Kyiv Animal Rescue Group рятують тваринок у столиці. А ще знайте, що цим тваринкам потрібне житло
Опубликовано Радіо Свобода Вторник, 4 сентября 2018 г.
Как подать заявку?
Заполните форму до 17 февраля 2019 года.
Поскольку опыт работы с видео – это обязательное условие, не забудьте прикрепить ссылки на ваши видеоработы.
Лучшие кандидаты пройдут собеседование с организаторами, после которого будут определены участники видеоквеста.
По ссылке praguecivilsociety.org внизу публикации можно заполнить онлайн-заявку для участия в мастерской.
Источник: praguecivilsociety.org