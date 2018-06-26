Мастерская по визуализации данных «Всёясно! 2018» пройдет в Праге

Мастерская по созданию визуальных продуктов для некоммерческих организаций из стран Восточной Европы и Центральной Азии пройдет 23-26 августа 2018 года на русском языке для НКО, представителей активистских групп, дизайнеров, иллюстраторов и аниматоров.

Что такое «Всёясно! 2018»?

Это мастерская, где представители некоммерческих организаций, активистских групп, авторы социологических исследований могут встретиться и поработать с дизайнерами, иллюстраторами и аниматорами над совместными проектами.

Дизайн-бюро «Верстак» и Пражский гражданский центр предоставят такую возможность гражданским организациям, желающим сделать сложную тему доступной для целевой аудитории, и заинтересованным креативным профессионалам в конце августа в Праге.

Организаторы выберут восемь профессиональных независимых гражданских организаций, которые хотят создать визуальный коммуникационный продукт для своей целевой аудитории. Также они отберут восемь иллюстраторов, дизайнеров и аниматоров. Из этих 16 человек сформируют восемь команд и дадут им четыре дня на то, чтобы продумать свои проекты и создать их прототипы.

Необходимо выбрать правильный формат коммуникационного продукта. Определить стратегию распространения конечного продукта поможет группа из пяти продюсеров (специалистов по PR и SMM, журналистов или блогеров), которые будут работать со всеми командами.

Продуктом могут быть, например, мобильная игра на основе памятки правил поведения во время митинга, серия гифок об антидискриминационном законе, журналистское расследование в виде интерактивной иллюстрации или короткий ролик о реформе децентрализации.

Лучшие проекты получат мини-гранты на реализацию.

Подробнее ознакомиться с форматом мероприятия и заполнить заявку можно здесь.

Заявки принимаются до 9 июля включительно. Результаты объявят не позднее 20 июля.

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