Медиа обучат противостоять экстремизму

Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии при финансовой поддержке демократической комиссии Посольства США в Кыргызстане реализует проект, нацеленный на раннее предупреждение пропаганды экстремизма через медиа и повышение осведомленности.

В рамках проекта пройдет обучение журналистов и интернет-активистов инструментам, которые позволят им распознавать экстремистскую пропаганду, использовать современные методы при освещении экстремизма и терроризма, гуманизировать вопросы ислама, адекватно реагировать на деструктивные онлайн-коммуникации.

Данные анализа медиасферы и Интернета, проведенного экспертами проекта, показывают, что религиозная нетерпимость занимает одно из лидирующих мест среди всех видов медиафобий и может способствовать распространению экстремистской идеологии.

Медиа часто формируют свой контент из новостей, обнаруженных в Интернете. С одной стороны, они дают аудитории более разнообразную информацию, с другой сами могут стать ретрансляторами идей экстремизма, попавшись на уловку пропаганды.

Кроме того, широко используется визуальный контент из различных онлайн-источников при освещении экстремизма и связанных с ним вопросов. Этот контент нередко является пропагандой радикальных нарративов, ведущих к насильственному экстремизму.

Основываясь на выводах исследований, сотрудники проекта разработали рекомендации и инструменты борьбы с пропагандой насильственного экстремизма в СМИ и Интернете.

Проект подготовил обучающие программы для журналистов и специалистов по коммуникациям и намерен реализовать модели медиакампаний, основанных на рекомендациях по правильному отношению к вопросам экстремизма в публичном пространстве.

«В деятельности нашего проекта мы используем миротворческий подход к противодействию нетерпимости в медиа как раннего предупреждения экстремистской пропаганды, – говорит Инга Сикорская, директор Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА. – На сегодня журналисты и специалисты по коммуникациям оказались безоружными перед пропагандой экстремизма, поэтому наша задача – научить их эффективно реагировать на радикальный дискурс».

Источник: ca-mediators.net