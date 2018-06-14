Медиатренеры из стран Центральной Азии повысят навыки освещения конфликто-чувствительных тем

18 июня начинается 10-дневный тренинг для тренеров (ТОТ) по конфликто-чувствительной журналистике, в котором будут участвовать представители СМИ, гражданские журналисты, медиаэксперты и тренеры из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

Тренинг пройдет в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Данный проект нацелен на поддержку национальных и региональных инициатив, способствующих предотвращению радикализации в Центральной Азии, через повышение потенциала журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в вопросах производства качественного медиаконтента, а также повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и активных граждан.

Основная цель ТОТ – оснастить медиатренеров из пяти государств ЦА навыками и знаниями, необходимыми для подготовки и проведения двух типов тренингов: для профессионалов СМИ по конфликто-чувствительной журналистике и для пресс-секретарей госведомств по созданию качественного контента на конфликто-чувствительные темы для соцсетей и мобильных мессенджеров.

На тренинге обучение пройдут 20 медиатренеров по четыре из каждой страны региона, персональный состав которых определен с учетом рекомендаций страновых партнеров проекта. В результате они получат готовые тренинговые модули, адаптированные с учетом ситуации в государствах, уровня подготовки и потребностей целевой аудитории.

Тренинг для тренеров – часть программы по наращиванию потенциала, которая предусматривает не только подготовку медиатренеров, но и поддержку партнеров для проведения тренинговых сессий в каждой республике. До конца проекта в регионе обучат не менее 250 медиаспециалистов, гражданских активистов и сотрудников по связям с общественностью технологиям подготовки контента на темы, чувствительные к конфликтам.

Главный тренер TOT Питер Де Туа – консультант, медиатренер, проводил для Интерньюс тренинги по освещению конфликто-чувствительных тем в разных странах мира. Он впервые проведет тренинг в ЦА в партнерстве с экспертом по предотвращению насильственного экстремизма от Albany Associates, экспертом в области кибер- и информационной безопасности от ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» и экспертами проекта.

Тренинг пройдет в гостинице «Смарт Отель» с 18 по 28 июня 2018 года.

За дополнительной информацией обращайтесь к директору проекта Фарходу Рахматову по тел. 996 (312) 98-68-80 (доб. 305) или по электронной почте frahmatov@internews.org.