MediaCAMP Fest – 2019. Итоги и победители

MediaCAMP Fest – первый в Центральной Азии медиафестиваль, который собрал около 150 участников со всего региона, прошел в Душанбе с 19 по 21 сентября.

Три дня журналисты, редакторы, медиаэксперты, преподаватели вузов из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана обсуждали тренды в журналистике, выстраивали видение будущего медиа, учились использовать новые форматы для работы с аудиторией, знакомились с опытом коллег из лучших независимых российских изданий, смотрели документальные фильмы, получившие множество наград на международных фестивалях.

Подробный обзор фестиваля вы можете посмотреть по ссылке:

Отклики участников фестиваля можно посмотреть ниже:

Отзывы участников MediaCAMP FEST Участникам фестиваля #MediaCAMPfest было очень сложно выбрать самом-самое и многое еще предстоит переосмыслить. Это небольшая видеоподборка отзывов. Опубликовано Internews in Tajikistan Понедельник, 23 сентября 2019 г.

Победители первого конкурса по журналистике MediaCAMP Award в странах Центральной Азии были объявлены на торжественной церемонии 21 сентября.

Цель конкурса – поощрение одаренных журналистов и независимых создателей контента Центральной Азии, освещающих события и явления, имеющие важное общественное значение.

Важно отметить, что участники из Кыргызстана забрали половину призов: два первых, два вторых и два третьих.

Видеозапись прямой трансляции церемонии:

Мы публикуем ссылки на работы победителей конкурса из Кыргызстана, чтобы читатели смогли увидеть и прочитать их.

Номинация «Власть и общество»

Первое место

Кайыргуль Урумканова, Нурланбек уулу Нурбек

Журналистское расследование «Операция по спасению вора в законе Азиза Батукаева. Как это было» («Говори ТВ»)

Второе место

Кайыр Жайлообекова

Журналистское расследование на телеканале «НТС» «Күйүүчү май контрабандасынын артында кимдер турат?» («Кто стоит за контрабандой ГСМ?»)

Номинация «Время помогать»

Первое место

Марина Мирошник

Публикация на сайте Kaktus.media «Представьте, что в животе 40 зубов и все болят. Неизлечимые больные умирают в пытках»

Номинация «Герои рядом»

Второе место

Александра Титова и Тилек Бейшеналиев

Лонгрид на сайте kloop.kg «ИСТОРИЯ САНЖАРА». «Можете больше не шушукаться. Это Санжар, наш сын»

Третье место

Бекжан Асылбеков

Видеосюжет для Kloop «Школа танцев для людей с инвалидностью»

Школа танцев для людей с инвалидностью Еще в детстве Айнура попала в аварию и оказалась в коляске. Но мечтать о танцах не перестала. Теперь она открыла свою школу танцев, которая разрушает стереотипы о людях с инвалидностью и, кажется, делает их по-настоящему счастливыми. Опубликовано Kloop Пятница, 2 ноября 2018 г.

Номинация «Поколение без границ – время возможностей»

Третье место

Ольга Долженкова

Создание учебно-развлекательного цикла «Пара фраз»

http://www.ts.kg/все серии

Фото Бекзата Жеенбекова