Медиадекада Интерньюс. Дизайн, бренд и творческое мышление

Признанный на постсоветском пространстве специалист в области медиамаркетинга, автор тренингов и мастер-классов по креативному менеджменту, брендированию и дизайну телевизионных студий Ольга Захарова провела в офисе Интерньюс в Бишкеке трехдневный семинар «Облик медиа».

Участники узнали историю и эволюцию медиадизайна, ознакомились с основами творческого мышления и новыми визуальными технологиями.

Ольга Захарова представила основы брендирования, дала примеры таких видов ТВ-дизайна, как инфографика, моушн-дизайн, промодизайн, студийный дизайн.

На семинаре с участниками проводилось много практической работы: они проектировали логотипы, сочиняли слоганы, работали с композицией, звуком и цветом, разбирали кейсы по оформлению ТВ-программ.

В начале тренинга Ольга Захарова сфокусировала внимание на новых трендах в дизайне телевизионных компаний.

Знание таких технологий, как печать изображений, цветоделение, ретушь, монтаж, невостребованное, поскольку в эту сферу активно внедряется ИИ (искусственный интеллект). Работу ТВ- и онлайн-дизайнеров облегчает появление большого количества онлайн-шаблонов и инструментов.

В большей степени нужны такие компетенции, как визуальная культура, дизайн-мышление, умение работать с пространством и создание проектов 360, креативность и генерирование идей, понимание принципа синтеза искусств, а также создание концепций.

Все это распространено в настоящий момент и останется актуальным в 2025 году.

К 2025 году важно уметь следующее:

создание концепций и идей;

рисование в VR (виртуальной реальности);

кодинг (умение писать код);

экологичность мышления;

использование ИИ (искусственного интеллекта);

способность к эмпатии;

презентационные навыки.

После 2025 года будут активно применять машинное обучение, проектировать взаимодействие с ИИ, создавать интерактивные сериалы для ТВ и медиа.

«Как бы ни менялся мир, все равно в основе нашей профессии дизайнера, оформителя идея. Креатив живет в каждом человеке. Идея первична в любой сфере дизайна», — сказала Ольга Захарова.

По ее словам, технологии стремительно развиваются, и в настоящее время трудно прогнозировать, какими станут ТВ и визуальные медиа будущего. Однако очевидно, что печатные СМИ, газеты – вымирающая сфера. Хотя наблюдается ренессанс глянцевых изданий, которые меняются и восстанавливаются после недавнего кризиса.

Ольга Захарова

Последние восемь лет она директор по стратегическому маркетингу и коммуникациям крупнейшего в Киеве холдинга «Медиагруппа Украина». В его состав входят национальный эфирный телеканал «Украина», развлекательный молодежный канал «НЛО TV», каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», представлены также и в HD—версии «Региональная медиагруппа» (каналы «Донбасс», «34-й канал», «Сигма»), компания «Диджитал Скринз», группа цифрового ТВ, продакшн—компании, сейлз—хаус «Медиапартнерство» и холдинг «Сегодня Мультимедиа».

В поле деятельности разработка и внедрение инноваций в области телевизионного маркетинга, определение ключевых маркетинговых показателей брендов, проведение стратегических маркетинговых исследований, корпоративный PR и кризисные коммуникации.

При ее участии телеканал «Украина» занимает лидирующие позиции на отечественном телерынке, проводились ребрендинг тематических каналов и рекламные кампании.

Ранее много лет проработала на известном на Украине телеканале «1+1» в качестве креативного директора.

Обладатель множества национальных и международных наград в конкурсах дизайна, продвижения и рекламы.

С 2016 года председатель экспертного совета Академии украинского телевидения (УТА). Член Академии украинского телевидения, украинской киноакадемии, Российской телевизионной академии «ТЭФИ».

С 2000 года в составе жюри Национальной премии «Телетриумф».

Основатель Фонда развития архитектуры (Украина).

Постоянный член жюри конкурса Promax / BDA с 1998 года.

Фото internews.kg