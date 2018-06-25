Медиадекада Интерньюс. Стратегический менеджмент
Руководители телеканалов и онлайн-медиа Кыргызстана прошли интенсивный тренинг с участием ведущих менеджеров из России и Украины.
В рамках медиадекады Интерньюс в Бишкеке 19-21 июня Игорь Мишин (Москва) и Ольга Захарова (Киев) создали дискуссионную площадку, где обсуждались перспективы развития медиасферы на ближайшие пять лет.
Учредители, исполнительные директора и менеджеры телеканалов получили пошаговый план разработки стратегии на основе опыта российского телеканала ТНТ и медиахолдинга «Украина», а также советы с разбором конкретных кейсов.
Игорь Мишин рассказал об особенностях отношений с собственниками и их регламентации, правилах корпоративного управления коллективом. Он поделился секретами выстраивания эффективных отношений с сотрудниками, которые позволяют мотивировать их и производить интересный зрителю контент.
Игорь Мишин особо подчеркнул:
— Главная задача не получение конкретных знаний, а начать мыслить по-другому, поскольку стоит задача запустить новый процесс для руководства компанией.
По его мнению, самый важный человек в медиа тот, который может сделать сюжет для новостей из обыденных событий. Игорь Мишин убежден, что о хорошем руководстве в коллективе говорят здоровые психологические отношения между работниками.
Медиаменеджер считает важным дорожить опытными коллегами, при этом подбирать на работу молодых и дерзких и дать им возможность продвигаться в профессиональной карьере.
Он призвал не допускать того, чтобы внутренняя конкуренция в коллективе переросла в разрушительный конфликт.
— Повышайте свою компетенцию в социальной психологии, познания в мотивации коллектива, поощрении креативности и работоспособности, — отметил Игорь Мишин.
Ольга Захарова на семинаре особое внимание уделила формированию бренда телеканала.
— Никто не принесет готовый бренд. Он должен родиться и вырасти. Суть бренда нужно выразить двумя-тремя словами. Это миссия и видение себя, – сказала она.
Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова заметила, что медиасектору необходимо кардинально меняться, повысить емкость рынка и улучшить качество контента. Она выразила надежду на то, что после медиадекады произойдет много позитивных процессов в индустрии, а участники тренингов станут драйверами для других телеканалов, чтобы объединяться и совместно решать проблемы отрасли.
Участники семинара говорят о своих впечатлениях:
Махмуд Амираев, генеральный директор телеканала TV1.KG
Назира Ахмедова, директор телеканала Prime TV
фото и видео internews.kg