Медиадекада Интерньюс. Стратегический менеджмент

Руководители телеканалов и онлайн-медиа Кыргызстана прошли интенсивный тренинг с участием ведущих менеджеров из России и Украины.

В рамках медиадекады Интерньюс в Бишкеке 19-21 июня Игорь Мишин (Москва) и Ольга Захарова (Киев) создали дискуссионную площадку, где обсуждались перспективы развития медиасферы на ближайшие пять лет.

Учредители, исполнительные директора и менеджеры телеканалов получили пошаговый план разработки стратегии на основе опыта российского телеканала ТНТ и медиахолдинга «Украина», а также советы с разбором конкретных кейсов.

Игорь Мишин рассказал об особенностях отношений с собственниками и их регламентации, правилах корпоративного управления коллективом. Он поделился секретами выстраивания эффективных отношений с сотрудниками, которые позволяют мотивировать их и производить интересный зрителю контент.

Игорь Мишин особо подчеркнул:

— Главная задача не получение конкретных знаний, а начать мыслить по-другому, поскольку стоит задача запустить новый процесс для руководства компанией.

По его мнению, самый важный человек в медиа тот, который может сделать сюжет для новостей из обыденных событий. Игорь Мишин убежден, что о хорошем руководстве в коллективе говорят здоровые психологические отношения между работниками.

Медиаменеджер считает важным дорожить опытными коллегами, при этом подбирать на работу молодых и дерзких и дать им возможность продвигаться в профессиональной карьере.

Он призвал не допускать того, чтобы внутренняя конкуренция в коллективе переросла в разрушительный конфликт.

— Повышайте свою компетенцию в социальной психологии, познания в мотивации коллектива, поощрении креативности и работоспособности, — отметил Игорь Мишин.

Ольга Захарова на семинаре особое внимание уделила формированию бренда телеканала.

— Никто не принесет готовый бренд. Он должен родиться и вырасти. Суть бренда нужно выразить двумя-тремя словами. Это миссия и видение себя, – сказала она.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова заметила, что медиасектору необходимо кардинально меняться, повысить емкость рынка и улучшить качество контента. Она выразила надежду на то, что после медиадекады произойдет много позитивных процессов в индустрии, а участники тренингов станут драйверами для других телеканалов, чтобы объединяться и совместно решать проблемы отрасли.

Участники семинара говорят о своих впечатлениях:

Махмуд Амираев, генеральный директор телеканала TV1.KG

Назира Ахмедова, директор телеканала Prime TV

фото и видео internews.kg