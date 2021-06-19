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Медиадекада: Менеджмент. Новые форматы. Дизайн

8 июня 18
Теги: дизайн для ТВИгорь МишинмедиаменеджментОльга Захаровасеминар для СМИстратегический менеджмент для ТВ

Интерньюс запускает Медиадекаду для представителей телекомпаний и онлайн-медиа в рамках реализации проекта «Медиа-К».

C 19 по 28 июня 2018 года в Бишкеке планируется провести серию семинаров по темам:

1. Стратегический менеджмент:

— семинар для руководителей СМИ, 19-21 июня с 13.00 до 19.00. 

2. Программирование и производство разноформатных программ:

— семинар для программных директоров или редакторов программ, 23-25 июня с 10.00 до 18.00. 

3. Дизайн, упаковка канала и оформление студии:

— семинар для соответствующих сотрудников медиаорганизаций, 26-28 июня с 10.00 до 18.00. 

В качестве тренеров приглашены профессиональные эксперты:

Игорь Мишин, опытный медиаменеджер и продюсер кино и телевидения, генеральный директор телеканала «ТНТ» (2014-2016).

 

Ольга Захарова, специалист из Украины в сфере медиаменеджмента, маркетинга и дизайна.

Участие в семинарах по приглашению организаторов.

По вопросам дополнительного участия можно обращаться к Назик Чекировой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 314) или по электронной почте nchekirova@internews.org.

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