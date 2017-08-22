Медиалагерь для молодежи пройдет на Иссык-Куле

НПО IDEA Central Asia при поддержке NED (National Endowment for Democracy) объявляет открытый конкурс среди молодежи для участия в программе «Продвижение медиаграмотности и журналистской этики среди молодежи Центральной Азии».

Это продолжительная программа, которая, помимо медиалагеря, включает в себя ряд мероприятий:

— платформу для публичных выступлений iTalk;

— турнир по парламентским дебатам;

— воркшопы по продвижению медиаграмотности.

Участие в медиалагере подразумевает членство во всей программе.

Организаторы ждут заявок от высокомотивированных, энергичных, активных и трудолюбивых молодых людей с интересом в создании своего медиаконтента, инновационными идеями и желанием воплотить их в жизнь.

Расходы, связанные с участием в данном семинаре (транспорт, проживание и питание), оплачиваются организаторами на весь период программы.

К участию не принимаются предыдущие выпускники медиалагерей.

Крайний срок подачи заявок: 10 сентября 2017 года до 23.00 (+6 GMT).

Дата проведения: 1-15 октября 2017 года.

Место проведения: Иссык-Куль, Кыргызстан.

Рабочий язык: русский.

В ходе медиалагеря слушатели получат теоретические знания в области:

— гражданской журналистики: написание текстов, видеорепортажи, фоторепортажи, журналистская этика;

— дебатных технологий;

— фасилитации тренингов и публичных мероприятий.

Также участников обучат применению их на практике при создании своих профессиональных медиапроектов и проведению дебатов на самые актуальные темы.

К участию приглашаются граждане Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана от 16 до 28 лет.

Необходимо представить полный пакет документов с тщательно заполненной заявкой.

Кандидаты, которым для въезда в КР требуется заграничный паспорт, должны иметь его на момент подачи заявки.

Специальную форму-заявку можно скачать здесь.

К заявке должно прилагаться резюме.

Высылайте заполненные заявки на участие на почту ideaca@idebate.org с темой «mdca_код страны_фамилия на латинице».

Код страны – kg (Кыргызстан), kz (Казахстан) tj (Таджикистан).

Крайний срок подачи заявок: 10 сентября 2017 года.

Оглашение результатов отбора: до 15 сентября 2017 года.

Подробнее смотрите на сайте организаторов.