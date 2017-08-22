Медиалагерь для молодежи пройдет на Иссык-Куле
НПО IDEA Central Asia при поддержке NED (National Endowment for Democracy) объявляет открытый конкурс среди молодежи для участия в программе «Продвижение медиаграмотности и журналистской этики среди молодежи Центральной Азии».
Это продолжительная программа, которая, помимо медиалагеря, включает в себя ряд мероприятий:
— платформу для публичных выступлений iTalk;
— турнир по парламентским дебатам;
— воркшопы по продвижению медиаграмотности.
Участие в медиалагере подразумевает членство во всей программе.
Организаторы ждут заявок от высокомотивированных, энергичных, активных и трудолюбивых молодых людей с интересом в создании своего медиаконтента, инновационными идеями и желанием воплотить их в жизнь.
Расходы, связанные с участием в данном семинаре (транспорт, проживание и питание), оплачиваются организаторами на весь период программы.
К участию не принимаются предыдущие выпускники медиалагерей.
Крайний срок подачи заявок: 10 сентября 2017 года до 23.00 (+6 GMT).
Дата проведения: 1-15 октября 2017 года.
Место проведения: Иссык-Куль, Кыргызстан.
Рабочий язык: русский.
В ходе медиалагеря слушатели получат теоретические знания в области:
— гражданской журналистики: написание текстов, видеорепортажи, фоторепортажи, журналистская этика;
— дебатных технологий;
— фасилитации тренингов и публичных мероприятий.
Также участников обучат применению их на практике при создании своих профессиональных медиапроектов и проведению дебатов на самые актуальные темы.
К участию приглашаются граждане Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана от 16 до 28 лет.
Необходимо представить полный пакет документов с тщательно заполненной заявкой.
Кандидаты, которым для въезда в КР требуется заграничный паспорт, должны иметь его на момент подачи заявки.
Специальную форму-заявку можно скачать здесь.
К заявке должно прилагаться резюме.
Высылайте заполненные заявки на участие на почту ideaca@idebate.org с темой «mdca_код страны_фамилия на латинице».
Код страны – kg (Кыргызстан), kz (Казахстан) tj (Таджикистан).
Крайний срок подачи заявок: 10 сентября 2017 года.
Оглашение результатов отбора: до 15 сентября 2017 года.
Подробнее смотрите на сайте организаторов.