Медиалагерь для школьников по кино и видеопроизводству прошел на побережье Иссык-Куля

Тридцать подростков со всех регионов Кыргызстана были отобраны автором проекта медиалагеря кинорежиссером Русланом Акуном.

В течение 10 дней школьники старших классов обучались всем стадиям производственного процесса: написанию сценария, съемке и режиссуре, звуковому оформлению, монтажу, работе над костюмами и декорациями, актерской игре и пост-продакшн.

В качестве менторов были приглашены известные создатели отечественного кино. Актер, режиссер и сценарист Бакыт Осмонканов обучал сценарному мастерству. Операторское мастерство преподавал Жантай Кыдыралиев, основы монтажа – Элдияр Мадаким.

Участники были поделены на 10 команд по два-четыре человека, чтобы после обучения представить короткие видео, снятые на смартфоны.

Планируется, что по возвращении домой участники снимут 10 коротких фильмов на выбранную тему. Менторы и преподаватели будут сопровождать консультациями процесс подготовки фильмов и в последующем.

Участников медиалагеря научили продвигать свои видеоистории и лайфхаки на YouTube, создавать рекламу в Instagram, продвигать свои работы в Facebook и на веб-сайтах.

Команда организаторов в качестве итогового продукта подготовит фильм про медиалагерь.

Группа Руслана Акуна проведет съемки в селах, в домах у нескольких участников, покажет зрителям повседневную жизнь, интересы, родителей, друзей, учителей участников. Эти съемки будут дополнены показом учебного процесса в лагере.

Интерньюс в Кыргызстане поддержал этот проект в рамках конкурса идей, который проводится ежегодно для поддержки производства интересного и социально значимого контента.

Фото и видео предоставлены командой Руслана Акуна