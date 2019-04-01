Медиалагерь Руслана Акуна для старшеклассников пройдет на Иссык-Куле

Известный кинорежиссер Руслан Акун проведет медиалагерь для школьников старших классов в середине апреля.

Руслан Акун – создатель таких фильмов, как «Бишкек, я люблю тебя», «Салам, Нью-Йорк», «В поисках мамы», «Герой моей девушки», «Көк бөрү».

В медиалагере участники обучатся всем стадиям производственного процесса: сценарий, режиссура, звук, работа над костюмами и декорациями, актерская игра и пост-продакшн.

В течение нескольких дней лагеря участники будут обучаться и работать в группах, которые будут называться киностудией или телеканалом по выбору самих ребят.

Видео от Руслана Акуна (на кыргызском)

Планируется привлечь 30 участников, которые будут поделены по группам из трех человек и представлять различные города и регионы страны. Это делается для того, чтобы в будущем они, как группа, умели взаимодействовать и совместно создавать видеоистории.

В концепции лагеря нет иерархических отношений «учитель и ученик». Все равны в правах и возможностях. Непринудительная обстановка благоприятно сказывается, и дети начинают раскрываться, чувствовать себя комфортно.

Съемочная группа Руслана Акуна планирует создание фильма о повседневной жизни участников в медиалагере. Съемки пройдут в селах/домах нескольких участников, показывая зрителям повседневную жизнь, интересы, родителей, друзей, учителей детей, отобранных для участия в медиалагере.

Школьники создадут 10 коротких видео на интересующие их темы, используя навыки, приобретенные во время лагеря. Планируется, что по возвращении домой участники снимут 10 коротких фильмов в определенные организаторами сроки. Менторы и преподаватели будут сопровождать участников во время подготовки фильмов и в последующем.

В качестве менторов приглашены известные кинематографисты: сценарист и актер Бакыт Осмонканов, оператор Жантай Кыдыралиев, монтажер Элдияр Мадаким.

Стать участником лагеря просто: 1. Два-три школьника – одноклассники или друзья – должны создать команду из двух-трех человек.

2. Команда должна отснять минутное видео на любую тему, о любом событии, репортаж или комическую постановку. Качество видео не имеет значения, можно снимать на телефон. Главное – идея видео и содержание.

3. Это видео надо отправить на номер +996 (500) 57-22-57 в WhatsApp.

Видео принимаются до 11 апреля.