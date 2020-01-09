Медиасообщество Кыргызстана считает нападение на редактора Factcheck.kg актом запугивания журналистов

Сегодня, 9 января, днем в центре столицы было совершено нападение на журналиста, главного редактора Factcheck.kg Болота Темирова.

Представители медиаорганизаций, журналисты выступили с заявлением:

«Мы считаем это нападение демонстративным актом устрашения нашего коллеги – журналиста, который занимается журналистскими расследованиями в стране.

Кыргызстан – это новая демократия, журналисты которой яростно борются с разложением нашего общества – коррупцией. В борьбе с этой проблемой в отсутствие какого-либо отклика от власти работу журналистов и свободных СМИ трудно переоценить.

Журналисты ищут правды, ищут справедливости. Они хотят найти ответы на вопросы: было ли злоупотребление должностным положением для личной выгоды? Не было ли незаконного присвоения общественных товаров и услуг? Честным ли путем некоторые должностные лица получили свои богатства, с помощью чего они их заработали?

Они хотят выяснить, откуда у них эти первоначальные ресурсы, не украдена ли земля или товар, которые позволили им заработать столько денег?

Ответы на все эти вопросы накануне выборов позволят обществу понять, в правильном ли направлении мы движемся как страна. Ответы на эти вопросы позволят государству начать расследования и дать нам, обществу, информацию.

Мы считаем, что нападение на журналиста Болота Темирова в данном контексте является посягательством на право общества быть информированным. Мы призываем высокопоставленных должностных лиц публично осудить данный акт запугивания журналистов, чтобы показать отношение к подобным инцидентам и способствовать их предотвращению в будущем.

Мы требуем от правоохранительных органов, чтобы они в соответствии с законами и их профессиональными обязанностями приложили все усилия для быстрого выявления и привлечения к ответственности виновных. Журналисты должны быть в безопасности, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность, не подвергаясь запугиванию, угрозам или нападениям».

ОФ «Институт медиа полиси»,

ОО «Журналисты»,

Независимый союз журналистов КР,

Представительство Интерньюс в КР,

ОФ «Контент-Медиа»,

Марат Токоев,

Салима Джетыбаева,

Тынымгуль Эшиева,

Гульзат Газиева,

Авланбек Джумабаев,

Жалил Сапаров,

Кумендер Усуптегин,

Козубек Иманкулов,

Нургуль Шаршембиева,

Нургазы Жайнаков.

Сбор подписей продолжается.

Подробнее об инциденте можно прочитать по ссылкам:

1. kaktus.media.

2. kaktus.media.

3. kaktus.media.

Расследования factcheck.kg можно прочитать по ссылкам ниже:

1️⃣ «Компания жены депутата Алимбекова строит шикарные жилые комплексы, но в декларациях ее нет»

2️⃣ «Просто факты: люксовые часы, брендовые сумки и одежда жены Матраимова и сколько они стоят»

3️⃣«Атака на пользователей соцсетей. Кто и как в Кыргызстане избавляется от неугодного контента»

4️⃣«Депутат Алыбаев скрыл в налоговых декларациях сведения о своих компаниях»

5️⃣«Депутат Адыл Жунус уулу скрыл в декларациях владение горнодобывающей компанией»

6️⃣«Как Тилек Матраимов и его родственники внезапно разбогатели. Сравнение деклараций за 4 года»

7️⃣«Декларации чиновников. Какое имущество скрыл зампредседателя ГКПЭН Аманбай Кайыпов»

8️⃣«У депутата парламента грандиозный бизнес – 33 фирмы, не указанные в декларации»

9️⃣«Депутат Арапбаев скрывает обширный бизнес в Оше: кирпичный завод, добычу угля и службу такси»

🔟«Депутат Мамашова скрыла в декларациях аквапарк, турагентство и кыргызско-российское предприятие»