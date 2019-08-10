Медиасообщество требует снятия ареста с телеканала «Апрель»

Медиаорганизации и независимые СМИ 10 августа выступили с обращением в защиту свободы слова и против закрытия вещания телеканала «Апрель».

В обращении говорится, что в 2017 году закрыт телеканал «Сентябрь», а 9 августа 2019-го суд наложил арест на здание «Медиа Форума», в связи с чем приостановлена работа телеканала «Апрель», студия которого находится в этом же здании. Испытывают сложности в работе и другие СМИ, которые арендуют помещения в нем.

Медиасообщество категорически против такого шага со стороны власти.

— Как два года назад, когда Атамбаев был на посту президента, сегодня мы призываем действующего главу государства Сооронбая Жээнбекова обратить внимание на решение закрыть альтернативный канал, иначе это навсегда запишется в истории нашей страны как фатальная ошибка власти.

Сегодня нет острой необходимости арестовывать имущество «Апреля», поскольку обвиняемый находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Телеканалу не предъявлены обвинения в нарушении законов. Во время политического кризиса «Апрель» был одним из немногих телеканалов, оперативно освещавших события в республике.

Считаем меру пресечения с арестом имущества телеканала и приостановлением его деятельности чрезмерной и неоправданной, поскольку в соответствии с Конституцией любые ограничения должны отвечать законной цели и быть им соразмерны. В этой связи мы требуем снятия ареста и возобновления вещания телеканала, – говорится в обращении.

Отмечается, что 7-8 августа в государстве произошли события, последствия которых всем еще предстоит осознать.

— Сегодня мы все ждем справедливого и законного суда над бывшим президентом. Однако именно в такое время всем нам нужны абсолютно разные СМИ, зачастую с противоположными позициями на происходящее в стране, чтобы дать обществу спектр мнений, чтобы наш мудрый народ смог составить свою оценку на все, что важно для нашей республики.

Свобода СМИ – это когда у каждого из нас есть возможность в любой момент прочитать или услышать новости из любого желаемого нами источника. Именно этот факт всегда отличал нашу страну. Именно по этой причине в нашей республике по международным рейтингам более высокие, чем у всей Центральной Азии, показатели. Потому что мы всегда отличались плюрализмом мнений, плюрализмом СМИ, – подчеркивается в обращении.

Институт медиа полиси,

Интерньюс в Кыргызстане,

ОО «Журналисты»,

Центр медиаразвития,

фонд «МедиаКонсалт»,

Независимый союз журналистов КР,

ИА «24.kg»,

Kloop.kg,

Адель Лаишева,

Марат Токоев.