Медиасообщество в КР обеспокоено нападением в Оше на сотрудника «Азаттыка»

28 сентября в Оше во время съемки у оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова неизвестные силой отобрали видеокамеру и комплект от нее.

Общественный фонд «Центр медиаразвития» в свою очередь расценил нападение на журналиста как давление на свободу слова и воспрепятствование деятельности СМИ.

В заявлении организации говорится, что, согласно Закону «О защите профессиональной деятельности журналиста», не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан.

«В этом же документе отмечается, что профессиональные права, честь и достоинство журналиста охраняются законом. Журналист при исполнении профессиональных обязанностей пользуется гарантией неприкосновенности личности. Преследование журналиста за публикацию критических материалов не допускается. Государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности», – поясняет ОФ.

«Центр медиаразвития» подчеркивает, что запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность журналиста, требование от него каких-либо сведений, полученных при исполнении профессиональных обязанностей. В связи с этим общественный фонд призывает власти дать реакцию на случившееся, а правоохранительные органы – тщательно расследовать это дело.

Как сообщается на сайте azzattyk.org, Айбек Кулчуманов в рамках очередного журналистского расследования с помощью дрона с высоты 150 метров снимал южную столицу. Он находился на улице Ленина. В этот момент к нему подошел молодой человек спортивного телосложения и ударил сзади. После этого он отобрал у журналиста пульт от дрона, смартфон и потребовал отдать ему летательный аппарат. Но Айбек Кулчуманов сказал, что ему нужен пульт, чтобы опустить его на землю. Молодой человек не вернул пульт управления.

В это время к оператору подошли еще двое мужчин и начали спрашивать, кто поручил ему снимать Райымбека Матраимова. После этого подъехал неизвестный на автомобиле «Лексус» и подошел к ним. Он тоже задавал вопросы Айбеку Кулчуманову и угрожал.

После этого мужчины открыли машину, на которой приехал оператор, и забрали оттуда технику – штатив и видеокамеру, служебное удостоверение «Азаттыка», аккредитацию в Жогорку Кенеш и ключи от авто. Они пригрозили журналисту: «Если дрон не найдется, разговор будет другой», сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Корреспондент «Азаттыка» Ыдырыс Исаков предположил, что нападавшие могут быть связаны с Матраимовыми. Он позвонил акиму Кара-Суйского района Тилекбеку Матраимову. Чиновник сказал, что технику вернут, но только через милицию.

На основании заявления журналиста «Азаттыка» Айбека Кулчуманова УВД Оша зарегистрировало материалы в Едином реестре преступлений и проступков по части 4 статьи 201 «Грабеж в особо крупном размере».

Около 20.00 три молодых человека с адвокатом привезли технику в отделение милиции. Защитник отказался давать комментарий журналистам.

Общая стоимость техники, отобранной у журналиста, оценивается в 1 миллион 580 тысяч 100 сомов. Это видеокамера, штатив, смартфон, пульт от дрона, ключи от автомобиля и документы. Также не удается найти дрон, который улетел в неизвестном направлении после того, как потерял управление.

Пресс-секретарь УВД южной столицы Замир Сыдыков сообщил «Азаттыку», что вторая сторона тоже обратилась в милицию с заявлением. Имена заявителей пока не озвучиваются.

Позже на страничке УВД Оша в сети Facebook была опубликована информация о том, что житель улицы Супаналиева А. уулу О. обратился в милицию с заявлением, что во дворе дома ему на голову упал дрон, из-за чего он получил травмы.

Инцидент в южной столице вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей.

Обратите внимание, началась третья кампания против Азаттык. Кому это выгодно? Очень многим. Тем о ком готовятся журналистские расследования, и потенциально могут быть в будущем. Если мы будем молчать, то подумайте что станет с Азаттык, а потом и со всеми нами. — Бегаим (@Begaim) September 29, 2019

Анара Мамиева​, официальный представитель Айбека Кулчуманова, рассказала о его самочувствии. По ее словам, он нуждается в лечении.

— Из-за полученных травм оператору трудно ходить, у него болит правый бок. Он проходит томографию. Проверяются почки. Айбек Кулчуманов говорит, что ему трудно дышать. Травматолог выписал ему препараты. Получать их в домашних условиях невозможно. Вчера врач сделал предположение, что у журналиста может быть сотрясение мозга. Его осмотрит нейрохирург. Все врачи направили к травматологу. А милиция даже не позвонила и не вызвала нас. Отобранные вещи не вернули, – сказала представитель.

Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков в свою очередь заявил, что отобранная у оператора техника находится у следователя.

— Обе стороны обратились с заявлениями. Они зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков, начато досудебное производство. Вчера вечером отобранная видеоаппаратура передана следователю на основании акта. Она будет в следственной службе в качестве вещдоков. По решению следователя или суда техника будет возвращена владельцу – радио «Азаттык», – рассказал он.

Движение «Умут-2020» осудило нападение на Айбека Кулчуманова. Заявление об этом опубликовано на страничке организации в Facebook.

Джейми Флай на своей странице в Twitter прокомментировал нападение на оператора «Азаттыка»:

— В эти выходные в южной столице журналист Айбек Кулчуманов подвергся нападению, нападавшие отобрали у него аппаратуру. Мы призываем представителей власти провести срочное расследование и вернуть оборудование.

По факту нападения на оператора «Азаттыка» возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша в понедельник, 30 октября.

Расследование проводится по факту «нанесения легких телесных повреждений».

Уточняется, что в ЕРПП зарегистрировано три заявления – оператора, а также двух граждан, имена которых не сообщаются. Айбек Кулчуманов заявил, что неизвестные люди отобрали у него видеоаппаратуру. Второй заявитель написал, что ему на голову упал дрон; третий указал, что без соответствующего разрешения оператор снимал частную собственность.

«На сегодня следствие продолжается. Лица, отобравшие у оператора «Азаттыка» видеоаппаратуру, установлены, техника возвращена. По видеосъемке будет назначена соответствующая экспертиза. По факту нанесения легких телесных повреждений Айбеку Кулчуманову и травм, полученных жителем улицы Супаналиева от падения дрона, экспертиза уже назначена. Идет опрос очевидцев событий», – отметили в УВД.

Обзор подготовлен по публикациям

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