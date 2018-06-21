Медиатренеры из стран Центральной Азии повышают навыки освещения конфликто-чувствительных тем

В Бишкеке с 18 по 28 июня проходит 10-дневный тренинг для тренеров (ТОТ) по конфликто-чувствительной журналистике, организованный в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

В ТОТ принимают участие представители СМИ, гражданские журналисты, медиаэксперты и тренеры из всех стран Центральной Азии, которых обучат навыкам и знаниям по конфликто-чувствительной журналистике и созданию качественного контента на соответствующие темы для соцсетей и мобильных мессенджеров.

Глава отдела по сотрудничеству Представительства Европейского союза в Кыргызстане Шарлот Адриан отметила, что данное мероприятие по подготовке тренеров поможет в дальнейшем повысить профессиональный уровень журналистов в освещении конфликто-чувствительных тем.

«Тренеры смогут передать работникам СМИ новые знания и навыки в освещении таких вопросов, а также обучить корректному и конструктивному информированию о радикальных явлениях. Также они обучат журналистов методам личной и цифровой безопасности, что с каждым днем приобретает все большее значение», — сказала она в своем приветственном выступлении.

В программе первого дня тренинга рассматривались такие вопросы, как понимание социальных конфликтов, причины и динамика, подходы и стратегии управления и трансформации конфликтов.

Мероприятие проводит главный тренер TOT Питер Де Туа, консультант, медиатренер по освещению конфликто-чувствительных тем.

«Я хотела попасть на этот тренинг, ведь всегда на таких мероприятиях узнаешь много нового и, конечно, вникаешь в тему. У меня большие ожидания от этого тренинга, поскольку тема достаточно сложная. Раньше приходилось проводить тренинги на подобную тематику, но полностью охватить эту тему не удавалось. Надеюсь, что в течение 10 дней сумеем охватить эту тему полностью и научиться правильно преподносить ее. Мне понравился подход мероприятия – новые интерактивные сессии не дали нам скучать. От темы первого дня по урегулированию конфликтов я взяла для себя много нового. И думаю, что буду применять эти знания не только на тренингах, но и в своей жизни», — поделилась тренер Центра переподготовки журналистов Узбекистана Наргис Косимова.

Основная цель ТОТ – оснащение медиатренеров из пяти государств Центральной Азии навыками и знаниями, необходимыми для подготовки и проведения двух типов тренингов: для профессионалов СМИ по конфликто-чувствительной журналистике и для пресс-секретарей госведомств по созданию качественного контента для соцсетей и мобильных мессенджеров.

Фото internews.kg