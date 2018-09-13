Медиатур: Противодействие экстремизму онлайн

Специалисты средств массовой информации и гражданские активисты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана принимают участие в работе II Международного симпозиума экспертов по противодействию экстремизму онлайн на тему «Регулятивные и технологические решения в вопросах предотвращения экстремизма в Центральной Азии в условиях цифровой трансформации».

С 13 по 15 сентября в рамках симпозиума пройдет изучение местных и международных инициатив, направленных на противодействие экстремизму в Интернете.

Симпозиум экспертов по противодействию экстремизму онлайн организован под эгидой секретариата Совета безопасности Кыргызстана в партнерстве с ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» и др.

Участники медиатура получат информацию от представителей государственных органов, местных и международных аналитических центров и организаций гражданского общества, занимающихся вопросами предотвращения насильственного экстремизма.

Кроме того, симпозиум экспертов соберет представителей всемирно известных социальных сетей для обсуждения проблем и возможностей интернет-платформ и других технологических решений для предотвращения экстремизма и терроризма.

В течение трех дней журналисты и активисты примут участие в круглых столах, на которых экспертное сообщество рассмотрит и обсудит государственные стратегии по предотвращению насильственного экстремизма, роль противоборствующих и альтернативных нарративов в укреплении устойчивости граждан к пропаганде экстремизма, механизмы улучшения взаимодействия государственных органов и религиозных и неправительственных организаций в предотвращении экстремизма.

Кроме того, участники медиатура посетят семинар по цифровой безопасности, чтобы улучшить свои знания и усилить навыки защиты данных, которые сделают их более устойчивыми к цифровым угрозам.

Медиатур организован в рамках регионального проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

В рамках проекта основное внимание уделяется национальным и региональным усилиям по предотвращению радикализации в Центральной Азии через расширение возможностей журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов (посредством обучающих мероприятий, семинаров и инновационных лабораторий как на национальном, так и на региональном уровне).

Проект нацелен на производство высококачественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и простых граждан.

За дополнительной информацией можно обращаться к директору проекта Фарходу Рахматову по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 305) или по эл. почте: frahmatov@internews.org.