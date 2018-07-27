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Менторская программа Rights Reframed по информационной поддержке

27 июля 18

New Media Advocacy Project (NMAP) и International Partnership for Human Rights (IPHR) объявляют прием заявок на 10-месячную программу менторства Rights Reframed.

Программа направлена на поддержку активистов в создании и распространении информационных проектов СМИ, которые стремятся улучшить ситуацию с правами человека в государствах бывшего Советского Союза.

Для участия в программе кандидаты должны продемонстрировать:

• знание ситуации с правами человека в их стране и текущие негативные сообщения о проблемах прав человека;
• творческую идею проекта, которая затрагивает конкретную проблему или человека и включает в себя нарушение гражданских, политических, экономических, социальных или культурных прав;
• приверженность работе/проблемам в области прав человека;
• знания в области медиапроизводства.

Знание английского языка приветствуется, но необязательно.

Крайний срок подачи заявок – 13 августа 2018 года.

Присылайте заявки на info@nmap.co.

В теме письма необходимо указать название программы «Application for Rights Reframed – 2018».

Отобранные кандидаты будут уведомлены до 29 августа 2018 года.

Форма заявки и другая детальная информация доступны на сайте организаторов.

Источник фото на превью.

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