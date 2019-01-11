Главная / Главные новости / Международная фотовыставка World Press Photo – 2018 проходит в Бишкеке

Международная фотовыставка World Press Photo – 2018 проходит в Бишкеке

11 января 19
Теги: World Press Photo-2018Институт медиа полисифотовыставка

Столица Кыргызстана стала последней точкой, где проводится передвижная выставка World Press Photo – 2018.

World Press Photo – это независимый конкурс, который проводится для профессиональных журналистов со всего мира в Амстердаме (Нидерланды) с 1955 года.

На выставку привлекли волонтеров, которые расскажут посетителям о каждой фотоработе

 

Ежегодно работы победителей выставляются во многих странах. В этом году Бишкек стал 40-й точкой.

На выставке представлено более ста работ фотожурналистов, выигравших этот престижный профессиональный конкурс в номинациях, таких как окружающая среда, главные новости, спорт, природа, проблемы современности, люди. 

В 2018 году главный приз получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за снимок охваченного огнем участника антиправительственной акции против Николаса Мадуро в Каракасе, которая проходила в 2017-м.

Визитной карточкой бишкекской выставки стала работа фотографа, защитника природы из Южной Африки Нила Олдриджа «В ожидании свободы». На фотографии молодой белый носорог, накачанный наркотиками и с завязанными глазами, вскоре будет выпущен в дикую природу в дельте Окаванго (Ботсвана) после его переезда из Южной Африки для защиты от браконьеров.

Нил Олдридж. ЮАР. «В ожидании свободы»

 

Белые носороги классифицируются как исчезающий вид. Рог носорога высоко ценится, особенно во Вьетнаме и Китае, за его лекарственные свойства, а в некоторых местах используется в качестве рекреационного препарата. Рога могут стоить от €20 000 до €50 000 за килограмм.

Браконьерство в Южной Африке выросло с 13 носорогов в год в 2007-м до пика в 1 215 в 2014-м. И хотя эти цифры несколько снизились с тех пор, потери по-прежнему неустойчивы. Ботсвана спасает носорогов от браконьерства в горячих точках Южной Африки и восстанавливает популяцию в своих заповедниках дикой природы.

На открытие выставки в Бишкеке прибыл посол Королевства Нидерландов в Кыргызстане и Казахстане Дирк Ян Коп, который говорил о значимости прав и свобод слов человека и как фотография помогает понять ситуацию во всем мире.

Посол Королевства Нидерландов Дирк Ян Коп и министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов открывают выставку в Бишкеке

 

«Мы очень рады, что привезли эту выставку в Кыргызстан, чтобы все люди, кто увлекается фотографией и не только, могли обогатиться знаниями и информацией, вдохновиться работами-призерами. Меняется мир, меняются технологии, но вера в то, что люди достойны видеть окружающий мир и выражать себя свободно, неизменна», заявила на открытии выставки директор Института медиа полиси Бегаим Усенова, которая выступила одним из соорганизаторов выставки в столице.

Директор Института медиа полиси Бегаим Усенова — одна из организаторов выставки в Бишкеке

 

Она отметила, что здесь представлены фотографии, которые трогают, шокируют, удивляют, заставляют задуматься, напоминают обо всем, что происходило в прошлом году в мире.

Фотографии на стенде впечатляют иначе, чем их просмотр на компьютере

 

Выставка проходит в здании Американского университета в Центральной Азии с 11 по 24 января с 09.00 до 18.00. Вход свободный.

Организаторами выставки стали World Press Photo, Институт медиа полиси, Посольство Королевства Нидерландов в Астане и АУЦА.

Материалы по теме:

В фокусе World Press Photo – 2018

Поделиться

Похожие записи:

Автор предоставил «Интерньюс» пособия по журналистике Дата: 21 октября 16
В Бишкеке пройдет Международный медиа-форум «Радио в эпоху цифровых технологий» Дата: 3 мая 16
Радиожурналистика сегодня: отсутствие «картинки» не повод для печали? Дата: 21 мая 15