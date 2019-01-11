Международная фотовыставка World Press Photo – 2018 проходит в Бишкеке

Столица Кыргызстана стала последней точкой, где проводится передвижная выставка World Press Photo – 2018.

World Press Photo – это независимый конкурс, который проводится для профессиональных журналистов со всего мира в Амстердаме (Нидерланды) с 1955 года.

Ежегодно работы победителей выставляются во многих странах. В этом году Бишкек стал 40-й точкой.

На выставке представлено более ста работ фотожурналистов, выигравших этот престижный профессиональный конкурс в номинациях, таких как окружающая среда, главные новости, спорт, природа, проблемы современности, люди.

В 2018 году главный приз получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за снимок охваченного огнем участника антиправительственной акции против Николаса Мадуро в Каракасе, которая проходила в 2017-м.

Визитной карточкой бишкекской выставки стала работа фотографа, защитника природы из Южной Африки Нила Олдриджа «В ожидании свободы». На фотографии молодой белый носорог, накачанный наркотиками и с завязанными глазами, вскоре будет выпущен в дикую природу в дельте Окаванго (Ботсвана) после его переезда из Южной Африки для защиты от браконьеров.

Белые носороги классифицируются как исчезающий вид. Рог носорога высоко ценится, особенно во Вьетнаме и Китае, за его лекарственные свойства, а в некоторых местах используется в качестве рекреационного препарата. Рога могут стоить от €20 000 до €50 000 за килограмм.

Браконьерство в Южной Африке выросло с 13 носорогов в год в 2007-м до пика в 1 215 в 2014-м. И хотя эти цифры несколько снизились с тех пор, потери по-прежнему неустойчивы. Ботсвана спасает носорогов от браконьерства в горячих точках Южной Африки и восстанавливает популяцию в своих заповедниках дикой природы.

На открытие выставки в Бишкеке прибыл посол Королевства Нидерландов в Кыргызстане и Казахстане Дирк Ян Коп, который говорил о значимости прав и свобод слов человека и как фотография помогает понять ситуацию во всем мире.

«Мы очень рады, что привезли эту выставку в Кыргызстан, чтобы все люди, кто увлекается фотографией и не только, могли обогатиться знаниями и информацией, вдохновиться работами-призерами. Меняется мир, меняются технологии, но вера в то, что люди достойны видеть окружающий мир и выражать себя свободно, неизменна», — заявила на открытии выставки директор Института медиа полиси Бегаим Усенова, которая выступила одним из соорганизаторов выставки в столице.

Она отметила, что здесь представлены фотографии, которые трогают, шокируют, удивляют, заставляют задуматься, напоминают обо всем, что происходило в прошлом году в мире.

Выставка проходит в здании Американского университета в Центральной Азии с 11 по 24 января с 09.00 до 18.00. Вход свободный.

Организаторами выставки стали World Press Photo, Институт медиа полиси, Посольство Королевства Нидерландов в Астане и АУЦА.

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