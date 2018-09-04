Международный баркемп пройдет в Ереване

CampCamp помогает гражданским инициативам укреплять связь с местными сообществами через использование новых технологий и творческих решений.

CampCamp – 2018 пройдет с 7 по 11 ноября. Это четыре дня интенсивной совместной работы и творчества гражданских активистов и талантливых специалистов в области медиа, маркетинга и бизнеса.

Мастер-классы, мозговые штурмы, презентации успешных проектов и экспертные консультации помогут гражданским инициативам укрепить свое взаимодействие с местными сообществами, чтобы добиваться больших успехов в фандрайзинге, адвокации и привлечении общественной поддержки.

CampCamp – 2018 – это интерактивная программа, содержание которой в значительной степени определяют сами участники. Участники будут вместе генерировать идеи, тестировать технологии, экспериментировать и обмениваться опытом.

Темы:

Подкасты и интернет-радио – возвращение аудиоформатов;

Инстаграждане. Активистский потенциал «поколения Z»;

Интерактивная коммуникация и нелинейный сторителлинг;

Работа со сторонниками и CRM для некоммерческих организаций;

Надежда против отчаяния: как помочь людям поверить в возможность перемен;

Сотрудничество активистов с креативными специалистами и бизнес-сектором;

Публичные коммуникации в «закрытых» странах;

Творческое мышление и поиски нестандартных решений;

Искусство соучастия и вовлечение местных сообществ;

Пенсионеры как гражданская сила;

Интернет-знаменитости: как с ними взаимодействовать;

Олимпиады и чемпионаты – возможность для общественных кампаний (или нет?);

Документальное кино как инструмент активизма;

Сила прямого эфира: интернет-трансляции в социальных сетях;

Технологии продаж для гражданских организаций;

«Идейные» медиа: должны ли журналисты становиться активистами;

Телеграм-каналы и паблики в соцсетях: чего от них ждать.

Среди участников:

гражданские активисты и сотрудники некоммерческих организаций, активно экспериментирующие с новыми инструментами коммуникаций и взаимодействия с местными сообществами;

специалисты в области медиа, маркетинга, PR и смежных областей, которые хотят помочь активистам решать стоящие перед ними задачи;

представители международных организаций, которые хотят глубже понять гражданское общество в регионе, изучить лучшие гражданские практики и найти новых партнеров.

Финансовая поддержка

Участие в CampCamp – 2018 бесплатное.

Кроме того, существует система грантов на поездку от Пражского гражданского центра и организаций-партнеров, но их количество ограничено.

При заполнении заявки вы можете указать, что претендуете на получение гранта на поездку от Пражского гражданского центра или наших партнеров. Учтите, что отбор таких участников будет проходить отдельно и число человек на место в этом случае значительно выше. Ожидается около 800 заявок на CampCamp – 2018.

Участвовать в баркемпе сможет около 150 человек. Из них только 50 участников получат гранты на поездку от нас или партнеров.

Кандидаты, не претендующие на грант на поездку, будут рассматриваться отдельно Пражским гражданским центром. Для них, как правило, менее строгие критерии отбора из-за меньшего числа человек на место.

Если вы готовы стать партнером CampCamp – 2018 и проспонсировать приезд одного или нескольких активистов, пожалуйста, пишите на maria@praguecivilsociety.org.

Как подать заявку

Отбор участников на CampCamp – 2018 будет производиться на конкурсной основе. При этом оцениваются мотивация, готовность участника активно и осознанно экспериментировать и применять полученные на баркемпе навыки в своей деятельности.

Чтобы подать заявку на CampCamp – 2018, пожалуйста, заполните форму ниже до 10 сентября.

Подробнее можно посмотреть на сайте Пражского гражданского центра:

Форма заявки заполняется здесь:

www.surveymonkey.com