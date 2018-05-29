Международный форум «Новые цифровые инструменты рекламы в КР» пройдет в Бишкеке

На мероприятии представят последние тренды развития дижитал-рекламы в Кыргызстане, особенности проектов Mail.Ru, медийные возможности для продвижения бизнеса, особенности работы с Google и в социальных сетях.

Приглашенные спикеры, обладающие ценным опытом каждый в своей отрасли, поделятся с участниками форума практическими советами, примерами и инструментами для успешного продвижения бренда компании в условиях жесткой конкуренции.

Мероприятие проводится для профессиональных участников рынка рекламы: маркетологов, рекламистов, журналистов и PR-менеджеров, копирайтеров, аналитиков и фрилансеров.

Для участия необходимо пройти регистрацию и оплатить 400 сомов (можно на месте).

На форуме разыграют призы и подарки от таких спонсоров, как: Mail.Ru, Оk.ru, «Мегаплан», SemanticForce и I DO MARKETING.

Подробнее о программе и спикерах мероприятия можно посмотреть по ссылке ниже:

digitalfest.promo.kg

Международный форум пройдет 14 июня в отеле Golden Dragon. Начало регистрации – в 09.00.

Видеоотчет с прошлогоднего фестиваля: