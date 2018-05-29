Международный форум «Новые цифровые инструменты рекламы в КР» пройдет в Бишкеке
На мероприятии представят последние тренды развития дижитал-рекламы в Кыргызстане, особенности проектов Mail.Ru, медийные возможности для продвижения бизнеса, особенности работы с Google и в социальных сетях.
Приглашенные спикеры, обладающие ценным опытом каждый в своей отрасли, поделятся с участниками форума практическими советами, примерами и инструментами для успешного продвижения бренда компании в условиях жесткой конкуренции.
Мероприятие проводится для профессиональных участников рынка рекламы: маркетологов, рекламистов, журналистов и PR-менеджеров, копирайтеров, аналитиков и фрилансеров.
Для участия необходимо пройти регистрацию и оплатить 400 сомов (можно на месте).
На форуме разыграют призы и подарки от таких спонсоров, как: Mail.Ru, Оk.ru, «Мегаплан», SemanticForce и I DO MARKETING.
Подробнее о программе и спикерах мероприятия можно посмотреть по ссылке ниже:
Международный форум пройдет 14 июня в отеле Golden Dragon. Начало регистрации – в 09.00.
Видеоотчет с прошлогоднего фестиваля:
Небольшой видео-отчет с Digital Fest. Спасибо, что были с нами в этот день!
Опубликовано I DO MARKETING 26 мая 2016 г.