Международный форум «Предотвращение насильственного экстремизма и роль медиа» пройдет в Бишкеке

Он проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс в партнерстве с Министерством внутренних дел и Государственной комиссией по делам религий при президенте Кыргызстана.

Форум состоится 6-8 декабря 2018 года по адресу: бульвар Эркиндик, 21 (гостиница «Орион»).

Участники из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, международные и региональные эксперты обсудят основные проблемы предотвращения насильственного экстремизма, аспекты борьбы с экстремизмом и его профилактику в интернет-пространстве, вопросы реабилитации жертв религиозного экстремизма в Сети и в быту.

Полную программу трехдневного форума можно скачать здесь.