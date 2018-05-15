Международный конкурс для русскоязычных журналистов «Со-Творение»

Журналисты русскоязычных печатных и онлайн-медиа, теле- и радиокомпаний в возрасте от 18 до 35 лет, а также студенты факультетов журналистики могут принять участие в нем.

Конкурс «Со-Творение» организовал фонд «Русский мир».

Конкурсные работы принимаются в номинациях:

— «Инициатива»;

— «Открывая Россию»;

— «Русский театр за рубежом».

Первая премия конкурса – поездка по России.

Лауреатов также наградят призами и дипломами.

Работы принимаются до 15 августа 2018 года.

Подробнее о конкурсе и требованиях к участникам можно узнать на сайте www.russkiymir.ru

или в положении.

Источник: ijnet.org