Международный конкурс для русскоязычных журналистов «Со-Творение»
Журналисты русскоязычных печатных и онлайн-медиа, теле- и радиокомпаний в возрасте от 18 до 35 лет, а также студенты факультетов журналистики могут принять участие в нем.
Конкурс «Со-Творение» организовал фонд «Русский мир».
Конкурсные работы принимаются в номинациях:
— «Инициатива»;
— «Открывая Россию»;
— «Русский театр за рубежом».
Первая премия конкурса – поездка по России.
Лауреатов также наградят призами и дипломами.
Работы принимаются до 15 августа 2018 года.
Подробнее о конкурсе и требованиях к участникам можно узнать на сайте www.russkiymir.ru
или в положении.
Источник: ijnet.org