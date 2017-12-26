Международный конкурс фотожурналистики им. А. Стенина для молодых открыла «Россия сегодня»

Этот конкурс открыт для участников в возрасте от 18 до 33 лет. Его цель – поддержка молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству.

Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.

В 2017 году конкурс собрал 5 000 работ и расширил свою географию, увеличив количество стран – участниц до 76.

Фотоработы победителей конкурса выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.

Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.

Победителям конкурса присуждаются денежные призы:

Гран-при – 700 000 руб.

В каждой номинации присуждаются:

1-е место – 100 000 руб.;

2-е место – 75 000 руб.;

3-е место – 50 000 руб.

По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом работ победителей, а также проведена фотовыставка.

Участие в конкурсе бесплатное.

Работы на конкурс принимаются до 28 февраля 2018 года в номинациях:

Главные новости.Главную тему работ в этой номинации составляют важные события жизни– отдельных людей и стран в целом: ведущие политические и общественные события; сюжеты из зон военных действий и с мест природных катастроф; решающие мгновения в жизни людей. Спорт.В данной номинации принимают участие работы, запечатлевшиемгновения спортивной жизни: победные взлеты спортсменов и драматизм спортивных поражений; каждодневные спортивные тренировки; красота спортивных соревнований. Моя планета.В данной номинации принимают участие работы, отражающие всю многоцветную палитрутем и образов со всех континентов земного шара. Задача автора – показать каждодневный жизненный калейдоскоп в его непреходящей гармонии и красоте, объединивший сюжеты из повседневной жизни людей; жизнь мегаполисов и провинциальных городов; картины природы; этнографические и религиозные праздники. Портрет. Герой нашего времени. Вданной номинации принимают участие работы – индивидуальные или групповые портреты людей. Фотографии могут быть как документальными, так и постановочными. Определяющим в данной номинации является умение автора раскрыть внутренний мир своих героев, выразить их душевные качества и характер через своеобразие внешности и облика в целом.

К участию в конкурсе (во всех номинациях) допускаются работы, созданные с 1 января 2017 года. В исключительных случаях принимаются фотографические серии, начатые в предыдущие годы.

Последняя фотография в подобных сериях должна быть создана в 2017- 2018 годах.

Полный перечень требований к работам смотрите в положении о конкурсе.

Источник: http://stenincontest.ru/