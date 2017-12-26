Международный конкурс фотожурналистики им. А. Стенина для молодых открыла «Россия сегодня»
Этот конкурс открыт для участников в возрасте от 18 до 33 лет. Его цель – поддержка молодых фотографов в их стремлении к профессиональному мастерству.
Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.
В 2017 году конкурс собрал 5 000 работ и расширил свою географию, увеличив количество стран – участниц до 76.
Фотоработы победителей конкурса выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.
Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря, в день рождения фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.
Победителям конкурса присуждаются денежные призы:
Гран-при – 700 000 руб.
В каждой номинации присуждаются:
1-е место – 100 000 руб.;
2-е место – 75 000 руб.;
3-е место – 50 000 руб.
По итогам конкурса будет выпущен фотоальбом работ победителей, а также проведена фотовыставка.
Участие в конкурсе бесплатное.
Работы на конкурс принимаются до 28 февраля 2018 года в номинациях:
- Главные новости.Главную тему работ в этой номинации составляют важные события жизни– отдельных людей и стран в целом: ведущие политические и общественные события; сюжеты из зон военных действий и с мест природных катастроф; решающие мгновения в жизни людей.
- Спорт.В данной номинации принимают участие работы, запечатлевшиемгновения спортивной жизни: победные взлеты спортсменов и драматизм спортивных поражений; каждодневные спортивные тренировки; красота спортивных соревнований.
- Моя планета.В данной номинации принимают участие работы, отражающие всю многоцветную палитрутем и образов со всех континентов земного шара. Задача автора – показать каждодневный жизненный калейдоскоп в его непреходящей гармонии и красоте, объединивший сюжеты из повседневной жизни людей; жизнь мегаполисов и провинциальных городов; картины природы; этнографические и религиозные праздники.
- Портрет. Герой нашего времени. Вданной номинации принимают участие работы – индивидуальные или групповые портреты людей. Фотографии могут быть как документальными, так и постановочными. Определяющим в данной номинации является умение автора раскрыть внутренний мир своих героев, выразить их душевные качества и характер через своеобразие внешности и облика в целом.
К участию в конкурсе (во всех номинациях) допускаются работы, созданные с 1 января 2017 года. В исключительных случаях принимаются фотографические серии, начатые в предыдущие годы.
Последняя фотография в подобных сериях должна быть создана в 2017- 2018 годах.
Полный перечень требований к работам смотрите в положении о конкурсе.
Источник: http://stenincontest.ru/