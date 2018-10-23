Международный центр журналистов принимает заявки на производство контента

В настоящее время проводится третий раунд конкурса Eurasia Media Innovation Challenge, который поддерживает творчество и распространение высококачественного контента для информирования общественности.

Международный центр журналистов (ICFJ) и Институт многообразия СМИ (MDI) с выбранными региональными партнерами и экспертами помогают талантливым местным жителям, медиаорганизациям, представителям гражданского общества и другим разрабатывать новые способы информирования и привлечения.

Конкурс открыт для создателей контента, ориентированного на русскоязычную аудиторию в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Эстонии и на Украине.

ICFJ предоставит гранты размером от 5 тысяч до 100 тысяч долларов США успешным претендентам, которые предложат инновационные и интересные для аудитории проекты, ориентированные на предоставление русскоязычному населению Евразии качественного контента.

Возможные жанры включают:

развлекательные серии;

ориентированный на молодежь и использующий новые технологии;

юмор/сатиру;

культурные программы;

документальные фильмы.

Выбранные кандидаты получат средства на работу над проектами, консультации экспертов и техническую помощь для поддержки и развития проектов.

Заявки принимаются до 11 ноября 2018 года.

Подробнее можно посмотреть по ссылке:

www.icfj.org

Заявку можно заполнить здесь.

Источник: www.icfj.org