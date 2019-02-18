Модернизация радиостанции «Салам» в Баткене прошла успешно

«Салам» в Баткене в техническом плане стало одной из лучших радиостанций в Кыргызстане. Это стало возможным благодаря институциональной поддержке ключевых партнеров Интерньюс в КР в рамках проекта «Медиа-К».

На днях ОФ «Салам Медиа» получил новое оборудование для радиостудии, которое поставлено, установлено и отлажено приглашенными специалистами фирмы «ТРАКТ» из Санкт-Петербурга Ефимовым Михаилом и Ревиным Иваном.

Как отмечает технический директор Представительства Интерньюс в КР Курманбек Макешев, теперь региональная радиостанция от микрофона до передатчика работает в цифровом формате.

Радио «Салам» теперь имеет очень гибкий в настройках микшерский пульт AEQ Сapitol IP с мощным цифровым аудиопроцессором, дающим пользователю широкие возможности по конфигурации студии и настройке радиоэфира.

Внедрена передовая система автоматизации вещания Digispot с единой базой медиаданных, гибкой системой администрирования и планирования вещания.

Кроме этого, запущено аппаратно-программное решение по визуализации основной программы радиостанции в соцсетях. Теперь сотрудники «Салам» имеют возможность проводить прямые трансляции из студии на свой канал в YouTube и на странице в Facebook, делать качественную запись своих радиошоу.

Еще одна маленькая, но приятная «фишка»: ни одна радиостанция в Кыргызстане не пользуется системой RDS для идентификации радиостанции. Теперь на всех радиоприемниках, где имеется эта система, автоматически высвечивается RADIO SALAM.

В начале марта в Баткене пройдет официальная презентация новой радиостудии «Салам», о чем мы сообщим дополнительно.

Фото Курманбека Макешева.