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Модернизация радиостанции «Салам» в Баткене прошла успешно

18 февраля 19
Теги: ОФ "Салам Медиа"радио "Салам"техмодернизация

«Салам» в Баткене в техническом плане стало одной из лучших радиостанций в Кыргызстане. Это стало возможным благодаря институциональной поддержке ключевых партнеров Интерньюс в КР в рамках проекта «Медиа-К».

 

Иван Ревин обучает сотрудников радиостанции «Салам» работе на новом оборудовании.

 

На днях ОФ «Салам Медиа» получил новое оборудование для радиостудии, которое поставлено, установлено и отлажено приглашенными специалистами фирмы «ТРАКТ» из Санкт-Петербурга Ефимовым Михаилом и Ревиным Иваном.

Новая техника радиостанции улучшит качество радиоэфира.

 

Как отмечает технический директор Представительства Интерньюс в КР Курманбек Макешев, теперь региональная радиостанция от микрофона до передатчика работает в цифровом формате.

Курманбек Макешев( крайний справа), директор ОФ «Салам Медиа» Улукбю Амирова (вторая слева).

 

Радио «Салам» теперь имеет очень гибкий в настройках микшерский пульт AEQ Сapitol IP с мощным цифровым аудиопроцессором, дающим пользователю широкие возможности по конфигурации студии и настройке радиоэфира.

 

Внедрена передовая система автоматизации вещания Digispot с единой базой медиаданных, гибкой системой администрирования и планирования вещания.

Система автоматизации эфира расширит возможности в работе сотрудников станции .

 

Кроме этого, запущено аппаратно-программное решение по визуализации основной программы радиостанции в соцсетях. Теперь сотрудники «Салам» имеют возможность проводить прямые трансляции из студии на свой канал в YouTube и на странице в Facebook, делать качественную запись своих радиошоу.

Теперь «Салам» может проводит качественные трансляции в социальных сетях.

 

Еще одна маленькая, но приятная «фишка»: ни одна радиостанция в Кыргызстане не пользуется системой RDS для идентификации радиостанции. Теперь на всех радиоприемниках, где имеется эта система, автоматически высвечивается RADIO SALAM.

В начале марта в Баткене пройдет официальная презентация новой радиостудии «Салам», о чем мы сообщим дополнительно.

 

Фото Курманбека Макешева.

 

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