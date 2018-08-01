Молодые репортеры приглашаются к участию в конкурсе Thomson Foundation в области журналистики

Этот конкурс посвящен поиску и поощрению амбициозных молодых журналистов со всего мира. Премия «Молодой журналист» вручается уже шестой год подряд журналистам до 30 лет из развивающихся стран в партнерстве с британской Ассоциацией иностранной прессы.

Конкурс проводится среди молодых репортеров из бедных государств, где валовый национальный доход на душу населения не превышает 20 тыс. долларов США. В Кыргызстане, по данным Всемирного банка, этот показатель составляет 3,7 тыс. долларов США.

Жюри конкурса отбирает разоблачительные истории, которые побуждают к публичным дебатам, а также ведут или могут привести к позитивным изменениям в обществе.

На конкурс можно подавать печатные, видео-, аудио- и мультимедиаматериалы, вышедшие за последний год – после 17 августа 2017-го, подготовленные на родном языке и сопровождающиеся переводом на английский.

Крайний срок подачи материалов – 17 августа 2018 года.

Заполнить форму заявки на английском языке можно здесь.

Подробнее о премии можно прочитать по ссылке:

www.thomsonfoundation.org

или

www.thomsonfoundation.org/latest

Источник: www.thomsonfoundation.org