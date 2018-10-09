МОТ объявила глобальный конкурс для СМИ за 2018 год
Международная организация труда (МОТ) принимает заявки на конкурс для журналистов, посвященный трудовой миграции.
Профессиональные журналисты могут представить свои статьи, фотографии, аудио или видео.
Заявки принимаются до 31 октября.
Цель конкурса – показать как положительные результаты трудовой миграции, так и ее негативные аспекты (например, трудовые мигранты часто сталкиваются с эксплуатацией и нарушением трудового законодательства и прав человека), а также подчеркнуть позитивный вклад трудовых мигрантов в развитие тех стран, откуда они приезжают, через которые едут и куда приезжают.
На конкурс принимаются работы, посвященные различным аспектам трудовой миграции и справедливым условиям найма мигрантов на работу.
Категории конкурса:
- публикации в СМИ (печатные, онлайн-издания и радио);
- фотоэссе и мультимедиа.
Объем статей не должен превышать 8 тыс. слов, а продолжительность видео или аудио – 10 минут.
Материалы на всех языках, кроме английского, французского и испанского, должны сопровождаться переводом.
Победителей объявят 18 декабря, в Международный день мигранта.
Четыре победителя получат призы по 1 тыс. долларов США каждый.
Заполнить онлайн-форму (на английском) для участия в конкурсе можно здесь.
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Источник: http://ijnet.org/ru
Источник фото: www.aljazeera.com