МОТ объявила конкурс для журналистов на тему трудовой миграции

Международная организация труда (МОТ) принимает заявки на конкурс, посвященный трудовой миграции, до 27 октября.

Профессиональные журналисты могут представить статьи, фотографии, аудио или видео на этот конкурс.

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Цель конкурса – показать положительные результаты трудовой миграции, в то же время не оставить без внимания ее негативные аспекты (например, трудовые мигранты часто сталкиваются с эксплуатацией и нарушением трудового законодательства и прав человека).

Также важно подчеркнуть позитивный вклад трудовых мигрантов в развитие тех стран, откуда они приезжают, через которые едут и куда прибывают.

На конкурс принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 января 2016 года по 27 сентября 2017 года.

Категории конкурса:

— печатный текст;

— аудио;

— фото;

— видео.

Объем статей не должен превышать 8 тыс. слов, а продолжительность видео или аудио – 10 минут.

Материалы на всех языках, кроме английского, французского и испанского, должны сопровождаться переводом.

Четыре победителя получат призы в 1 тыс. долларов США каждый.

Источник: ijnet.org.