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Наблюдательный совет КТРК объявил конкурс на должность гендиректора телерадиокорпорации

21 января 19
Теги: вакансиягенеральный директор КТРКконкурсКТРК

Это связано с окончанием 19 марта 2019 года срока полномочий действующего генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации.

По Закону «Об Общественной телерадиовещательной корпорации» генеральный директор КТРК избирается сроком на четыре года.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность:

  • высшее образование;
  • свободное владение госязыком; другие языки предпочтительны;
  • опыт практической руководящей работы не менее пяти лет;
  • знание и понимание принципов работы телевидения и радио, а также особенностей КТРК.

Кандидат не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях.

Претенденты на этот пост должны подать в секретариат ОНС КТРК до 17.00 18 февраля следующие документы в запечатанном конверте с пометкой «Конкурс на должность гендиректора КТРК»:

  • заявление на имя председателя ОНС;
  • резюме с цветной фотографией;
  • автобиографию;
  • копию паспорта;
  • копию диплома о высшем образовании или иные документы гособразца;
  • копию трудовой книжки. 

Заявления и документы претендента на участие в конкурсе, поданные позже объявленного срока, не принимаются.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа.

Дополнительные сведения и справки можно получить по телефонам: 0 (312) 65-67-21, 0 (312) 39-24-04 или по электронной почте: sovetotv@gmail.com.

Полный текст положения о конкурсе можно скачать здесь.

Источник: www.ktrk.kg

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