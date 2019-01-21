Наблюдательный совет КТРК объявил конкурс на должность гендиректора телерадиокорпорации
Это связано с окончанием 19 марта 2019 года срока полномочий действующего генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации.
По Закону «Об Общественной телерадиовещательной корпорации» генеральный директор КТРК избирается сроком на четыре года.
Требования, предъявляемые к претендентам на должность:
- высшее образование;
- свободное владение госязыком; другие языки предпочтительны;
- опыт практической руководящей работы не менее пяти лет;
- знание и понимание принципов работы телевидения и радио, а также особенностей КТРК.
Кандидат не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях.
Претенденты на этот пост должны подать в секретариат ОНС КТРК до 17.00 18 февраля следующие документы в запечатанном конверте с пометкой «Конкурс на должность гендиректора КТРК»:
- заявление на имя председателя ОНС;
- резюме с цветной фотографией;
- автобиографию;
- копию паспорта;
- копию диплома о высшем образовании или иные документы гособразца;
- копию трудовой книжки.
Заявления и документы претендента на участие в конкурсе, поданные позже объявленного срока, не принимаются.
Конкурс будет проводиться в четыре этапа.
Дополнительные сведения и справки можно получить по телефонам: 0 (312) 65-67-21, 0 (312) 39-24-04 или по электронной почте: sovetotv@gmail.com.
Полный текст положения о конкурсе можно скачать здесь.
Источник: www.ktrk.kg