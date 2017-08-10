«Нехорошая тенденция». Как медиа-эксперты оценили жалобы Бабанова на СМИ

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов пожаловался в ЦИК на пять информационных изданий, обвинив их в клевете. Как будут складываться отношения политика со СМИ, и что об этом думают медиа-эксперты?

Бабанов — бывший премьер-министр и кандидат на президентских выборах — пожаловался в Центризбирком на пять изданий: argument.kg, gezitter.org, chagylgan.kg, tikenek.org и 24.kg.

Он обвинил издания в клевете и пообещал обратиться не только в ЦИК, но и в надзорные органы, чтобы призвать журналистов к ответственности.

Редакция Kloop.kg опросила медиа-экспертов о том, что они думают о жалобах Бабанова в государственные органы, и как будут складываться отношения политика со СМИ, если он станет президентом.

Елена Воронина, медиа-консультант

Интересно знать, кто у Бабанова занимается пиаром. Это точно какой-то камикадзе.

Из всех сайтов, на которые штаб Бабанова подал жалобы, мне знакомы только два. И я с натяжкой могу назвать все эти издания средствами массовой информации, но Бог с ними.

Другой вопрос, как это может отразиться на самом Бабанове? Хотя он политик не первого года и имеет опыт, но почему не понимает, что ситуация такая сложилась на медийном рынке — у нас есть такие СМИ, и с ними тоже нужно уметь работать.

Сразу начинать свою предвыборную кампанию и президентскую гонку с жалоб на средства массовой информации может плохо сказаться на нем. Есть много других способов, как их можно игнорировать или подавать информацию так, чтобы было выгодно и им, и ему. СМИ — это же зеркало общества, того настроения, которое есть в обществе.

Здесь нужно думать о том, как он бережется о своей политической репутации. Надо здесь задуматься о своем имени и репутации политика, который не сидит в госорганах где-то на региональном уровне.

Это политик, который бывал на верхних этажах Белого дома и сейчас баллотируется в президенты. Он сейчас должен совершенно иначе выстраивать свою коммуникационную политику с любыми СМИ, даже с так называемой «желтой прессой», потому что тот же самый «Гезиттер» нельзя назвать средством массовой информации. Но, тем не менее, обращать внимание нужно на то, как вы сами выстраиваете коммуникацию.

Мне кажется, его штаб и пресс-служба не должны жалобами закидывать ЦИК, потому что это нехорошая тенденция. У нас президент подает в суд многомиллионные иски [против СМИ], и теперь наши кандидаты в президенты начинают подавать жалобы.

Политикам нужно научиться работать со средствами массовой информации. В том числе и с теми, которые тебя так не любят. Я бы сказала, что здесь его пиар-компания не дотянула даже на тройку, хочется поставить жирную двойку. Сейчас этим своим поведением статус и имидж политика Омурбека Бабанова может пошатнуться.

Азамат Тынаев, медиа-эксперт

Повторяется классическая ситуация, когда у политиков всегда и во всем остаются виноватыми СМИ. И такое самокритичное отношение к себе, к сожалению, мы очень редко наблюдаем.

Но написать о Бабанове, что он не знает кыргызского языка — странно. Это публичный политик, который неоднократно выступал на публике и в митинговых форматах с середины нулевых годов.

Мы знаем его как лидера парламентской партии, и мы знаем, что он выезжает в регионы, где активно общается с людьми, неоднократно проводил предвыборную агитацию, это все здравомыслящие люди знают. И акцентировать на этом внимание и так болезненно относиться… какой в этом смысл?

У нас достаточно медиаграмотное общество, чтобы отличать правду от лжи, оно потихоньку учится отличать достоверную информацию от фейковых новостей. Поэтому не знаю, чем вызвана эта его нелогичная жалоба.

Политик его уровня должен отличать конструктив от чего-то там прочего.

Да, мы знаем, что, к сожалению, среди наших СМИ есть бульварные и желтые издания, которые абсолютно далеки до того, чтобы придерживаться международных стандартов журналистики, в том числе по объективности и непредвзятости.

Но одной жалобой в ЦИК эту проблему не решишь, исками в суд с требованием возмещением ущерба многомиллионными суммами тоже не решить. Мы это проходили неоднократно. Политики должны понимать, что давно пора уже выстраивать новый стиль взаимоотношений со средствами информации.

Если у него или у его штаба есть какие-то проблемы, пусть обращается. Есть очень много организаций — «Институт Медиа полиси», Центр медиа развития, «Интерньюс», объединение «Журналисты».

Можно решить проблему в досудебном порядке. Но нет же, у нас всегда какие-то спорные моменты возводятся в такой вот скандальной конфликтной форме. Прежде всего, это не приносит пользы самим политикам и тем более Бабанову как политику, так скажем, странового масштаба.

Нарын Айып, журналист

Трудно предсказывать будущие действия наших политиков, потому что они даже не являются политиками в классическом понимании этого слова.

Большинство из них — приспособленцы, которые в каждый отдельный день своей жизни и деятельности решают конкретные задачи этого конкретного дня. Поэтому и нет у нас классических партий, а левые по названию партии придерживаются откровенно правых политических позиций.

Достаточно вспомнить, сколько раз нынешний президент повторял журналистам и остальной публике восточную легенду о драконе, а сейчас именно этим драконом и стал сам. И никто не может сказать, какой кульбит он еще выкинет завтра.

У наших политиков нет никаких устойчивых ценностей, тем более, политических, поэтому и возникают на полном серьезе, например, идеи о многоженстве или о возвращении смертной казни.

Так что с ними прогнозировать что-либо невозможно.

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Источник фото на превью.