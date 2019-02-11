Независимый союз журналистов КР выступил в защиту журналистов газеты «Новые лица»

Независимый союз журналистов распространил публичное заявление по поводу судебного иска в отношении журналистов газеты «Новые лица».

Ниже текст заявления:

«Недавно юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыргызстана Кыял Кенжематова подала в суд на главного редактора и владельца газеты «Новые лица» Лейлу Саралаеву и журналиста газеты Светлану Бегунову.

Сотрудница Минкультуры попросила суд привлечь представителей СМИ к ответственности по двум статьям – 135 «Нарушение неприкосновенности частной жизни человека» и 136 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» УК КР.

Нужно сказать, что к судебным разбирательствам между журналистами и Кенжематовой привел инцидент, который произошел в ноябре 2018 года.

По словам Саралаевой, в то время ей пришло письмо от Министерства культуры с требованием бесплатно предоставить ведомству выпущенные номера газеты.

Наша коллега позвонила в министерство, где ее перенаправили к юристу Кыял Кенжематовой. Журналист стала уточнять у нее подробности о требовании ведомства. Юрист сказала, что если редакция не предоставит газеты, то министерство обратится к определенным госорганам, которые «надзирают и контролируют».

Главред «Новых лиц» расценила этот разговор как давление, написала об этом в Facebook и выложила запись телефонного разговора с юристом.

Общественное объединение журналистов Кыргызстана выражает крайнее беспокойство тем, что юрист Минкульта обвинила журналистов газеты «Новые лица» в нарушениях Уголовного кодекса, хотя все действия наших коллег были в рамках законодательства.

Независимый союз журналистов считает, что главный редактор газеты «Новые лица» звонила в Минкультуры в рабочее время и по вопросу, который представляет общественно значимую информацию. Кроме того, официальные разговоры между журналистами и чиновниками не представляют тайны, в противном случае СМИ перестали бы выполнять свои функции.

НСЖ уверен, что в данном случае со стороны журналистов не было нарушений, так как в разговоре между Саралаевой и Кенжематовой нет сведений, которые бы нарушали права последней на частную жизнь.

Независимый союз журналистов расценивает факт подачи в суд на журналистов как ограничение свободы слова.

Подобные прецеденты мешают свободной журналистике, возвращают цензуру в СМИ и существенно ограничивают исполнение законов «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналистов».

Мы призываем юриста Минкультуры Кыял Кенжематову забрать иск из суда и прийти с журналистом к примирению».