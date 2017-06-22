Новое в политике устойчивости общинных СМИ

Общинные вещатели стали важной частью плюрализма в СМИ. Как независимые и некоммерческие средства массовой информации, они управляются и обслуживаются местным сообществом, интересы которого представляют.

Кыргызстан сделал первый шаг к созданию условий для общинных медиа, когда в мае этого года президент подписал Закон «О телевидении и радиовещании», где в понятийный аппарат и статью 12 внесены нормы, касающиеся общинных СМИ.

Таким образом страна показала свое намерение поддерживать идею международных организаций о трехуровневой системе вещания и признает общинное вещание в качестве одного из этих уровней наряду с коммерческим и общественным.

В принятом документе четко обозначено, что общинные телевизионные и радиоорганизации создаются физическими лицами, общинами (жамаатами) и/или иными сообществами с целью удовлетворения информационных, социально-экономических, духовных и иных потребностей членов общины (жамаата) и/или иного сообщества.

ЮНЕСКО совместно с Центром по вопросам права и демократии разработали политику устойчивости общинных СМИ для оказания помощи медиарегуляторам, органам средств массовой информации, а также государственным учреждениям. Они должны обеспечить нормативную среду, в которой признается ценность общинных средств массовой информации и поддерживается их долгосрочная устойчивость.

Ниже приведено краткое изложение сути международных стандартов по отношению к общинным СМИ.

Общинное вещание должно быть:

— официально признанным отдельным сектором;

— защищенным так же, как и другие медиасекторы;

— некоммерческим в случае материального обеспечения при накладывании общих условий.

На сегодня общинное вещание легитимизировано во многих странах. Ранее оно считалось незаконным социальным движением. Легитимизация открывает возможности внешней поддержки, права на свободу самовыражения, обеспечения плюрализма и содействия общему развитию сектора.

Ключевые вопросы политики

Международные стандарты требуют признания общинного вещания как отдельного сектора наряду с публичным и коммерческим. Только через официальное признание возможно функционирование лицензионных систем.

Рекомендации по общинным СМИ

— Государствам надлежит юридически признать общинное вещание отдельным сектором.

— Журналисты общинного вещания должны быть обеспечены одинаковой мерой защиты с остальными СМИ.

— Все условия функционирования общинного вещания должны быть четко изложенными, честными, реалистичными, а также необременительными и нерекомендательными.

— Для того чтобы общинные вещатели оставались некоммерческими, они должны быть обеспечены. Условия, не служащие их развитию, не должны навязываться.

— Ограничения в системах передачи энергии не допускаются.

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Источник фото на превью