Новый набор стипендиатов Интерньюс по дата-журналистике проходит интенсивный тренинг

Установочный 5-дневный тренинг для второго набора стипендиатов программы по журналистике данных «Дата-журналистика деген эмне?» («Что такое дата-журналистика?») начался в офисе Интерньюс в Кыргызстане в рамках программы «Инициатива поддержки независимости медиа» («Meдиa-K»).

Тренинг проводит консультант Интерньюс, преподаватель АУЦА Анастасия Валеева, а в роли ассистента выступает консультант Школы данных Чолпон Узакбаева.

В интенсивном тренинге участвуют шесть стипендиатов, отобранных на конкурсной основе для обучения в 2019 году: это Асель Сооронбаева – журналист-фрилансер, сотрудничает с Politmer.kg, Kaktus.Media, CABAR.asia, Vlast.kg; Айдай Беделбек кызы – редактор веб-сайта, ТРК «Ынтымак» (Ош); Назигуль Жусупова – корреспондент, АКИpress; Суйумкан Уланбек кызы – студентка АУЦА, стажируется в Coda Story; Алмира Абидинова – журналист, T-Media (Ош) и Улукбек уулу Ырысбек – журналист, «Азаттык».

Тренинг предназначен для имеющих опыт работы в журналистике и базовые навыки работы с данными. Он охватывает полный цикл производства историй на данных, что включает в себя разработку гипотезы и вопросов; поиск источников открытых данных; распознавание форматов данных и конвертирование иных форматов в машиночитаемые структурированные данные; чистку и анализ данных; визуализацию и сторителлинг.

Стипендиаты получат не только теоретические знания, но и займутся и практическими упражнениями, а также работой в группах, разбором опубликованных материалов и разработкой собственной истории.

По итогам тренинга участники получат следующие знания и навыки:

как и для чего данные могут быть использованы в журналистике;

как находить истории в данных и как их рассказывать;

инструменты и принципы визуализации данных;

как брать интервью, основанные на данных;

как собрать воедино данные из разных источников;

другую дополнительную информацию в полноценный материал.

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