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Новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ избран в Бишкеке

28 мая 18
Теги: Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИРеспубликанская конференция СМИ КР

На прошедшей 26 мая Республиканской конференции СМИ Кыргызстана из 30 представленных кандидатов избрали новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

Новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

 

Комиссию как орган саморегулирования создали по инициативе журналистов в 2007 году. Она работает на общественных началах. В нее может обращаться любой гражданин, считающий, что публикация в СМИ нарушает этические нормы. Решения комиссии носят рекомендательный характер, однако заключения нередко становятся инструментом для досудебного регулирования споров.

Участники конференции также приняли проект положения о работе комиссии и одобрили ряд поправок в Этический кодекс журналиста.

Состав новой комиссии формировался по квоте от СМИ и неправительственных организаций.

В результате голосования участников конференции избрали 13 человек, в том числе предложенных Представительством Интерньюс в КР Элиму Джапарову и Эльдияра Арыкбаева.

Директор Интерньюс в КР Элина Каракулова отметила, что новый состав довольно сильный по качеству. В него вошли известные правозащитники и журналисты, он сбалансирован как по гендеру, так и по представленности регионов.

От НПО и медиаорганизаций выбрали:

Нургуль Абдукеримову, Шамарала Майчиева, Тамару Валиеву, Динару Ошурахунову, Элиму Джапарову, Клару Сооронкулову и Марса Тулегенова,

а также шесть представителей СМИ:

Гульжан Алтымышбаеву (Ош), Санжара Эралиева, Улукбу Амирову (Баткен), Толкунбека Турдубаева, Эльдияра Арыкбаева и Жылдыз Бекбаеву (Ош).

Председателем прежних составов комиссий был Шамарал Майчиев, экс-глава Совета по отбору судей, председатель Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате.

На первом заседании новый состав изберет нового главу комиссии.

Фото internews.kg

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