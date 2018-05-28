Новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ избран в Бишкеке

На прошедшей 26 мая Республиканской конференции СМИ Кыргызстана из 30 представленных кандидатов избрали новый состав Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

Комиссию как орган саморегулирования создали по инициативе журналистов в 2007 году. Она работает на общественных началах. В нее может обращаться любой гражданин, считающий, что публикация в СМИ нарушает этические нормы. Решения комиссии носят рекомендательный характер, однако заключения нередко становятся инструментом для досудебного регулирования споров.

Участники конференции также приняли проект положения о работе комиссии и одобрили ряд поправок в Этический кодекс журналиста.

Состав новой комиссии формировался по квоте от СМИ и неправительственных организаций.

В результате голосования участников конференции избрали 13 человек, в том числе предложенных Представительством Интерньюс в КР Элиму Джапарову и Эльдияра Арыкбаева.

Директор Интерньюс в КР Элина Каракулова отметила, что новый состав довольно сильный по качеству. В него вошли известные правозащитники и журналисты, он сбалансирован как по гендеру, так и по представленности регионов.

От НПО и медиаорганизаций выбрали:

Нургуль Абдукеримову, Шамарала Майчиева, Тамару Валиеву, Динару Ошурахунову, Элиму Джапарову, Клару Сооронкулову и Марса Тулегенова,

а также шесть представителей СМИ:

Гульжан Алтымышбаеву (Ош), Санжара Эралиева, Улукбу Амирову (Баткен), Толкунбека Турдубаева, Эльдияра Арыкбаева и Жылдыз Бекбаеву (Ош).

Председателем прежних составов комиссий был Шамарал Майчиев, экс-глава Совета по отбору судей, председатель Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате.

На первом заседании новый состав изберет нового главу комиссии.

Фото internews.kg