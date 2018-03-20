Новый телеканал Prime TV начал вещание в КР

C 19 марта 2018 года телеканал «Ош пирим» стал вещать из Бишкека как Prime TV.

Глава бишкекского офиса Назира Ахмедова заявила, что канал создан на базе ошского вещателя «Ош пирим», который при переходе Кыргызстана на цифровое вещание получил возможность охвата всей страны.

Телеканал провел ребрендинг. Теперь в сетку вещания включен новый контент. Изменилось и название канала.

Инициаторы создания нового канала намерены сделать его информационно-развлекательным. Широкий спектр программ будет носить образовательный характер. Больше внимания будет уделено вопросам истории, традиций, культуры.

Утренний и вечерний прайм-таймы более чем на 80 процентов будут заполнены собственной продукцией преимущественно на государственном языке.

Генеральным директором телеканала является Мариф Парпиназаров.

Фото internews.kg и Prime TV.