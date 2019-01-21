Новым гендиректором КТРК избран Жайнак Усен уулу

Наблюдательный совет КТРК сегодня, 6 марта, провел в открытом режиме голосование за кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиокорпорации.

Из 15 членов наблюдательного совета КТРК за Жайнака Усен уулу проголосовали 13 человек. По одному голосу получили Болотбек Тиллебаев и Галина Байтерек.

Всего изначально на должность главного руководителя Общественной телерадиокорпорации претендовали 22 человека, в том числе и бывший теперь глава КТРК Илим Карыпбеков.

Несколько человек не были допущены к выборам в связи с неправильной подачей документов. Каарманбек Кулуев был дисквалифицирован в связи с неявкой на очное предварительное собеседование.

Илим Карыпбеков по собственному желанию неожиданно снял свою кандидатуру на прошлой неделе. Также перед голосованием отозвал свою кандидатуру поэт Мирлан Самыйкожо.

В результате в списке осталось семь человек.

Новый гендиректор, в настоящее время возглавляющий частный телеканал НТС, должен приступить к обязанностям 19 марта.

Председатель НС Жипар Жекшеев после объявления результатов голосования заявил журналистам, что никакого давления на членов совета со стороны действующей власти не было, до конца никто и не предполагал, что будет избран глава телеканала, принадлежащего оппозиционному политику.

Публикация подготовлена по материалам СМИ и прямой трансляции выборов.

Фото internews.kg