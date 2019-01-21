Новым гендиректором КТРК избран Жайнак Усен уулу
Наблюдательный совет КТРК сегодня, 6 марта, провел в открытом режиме голосование за кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиокорпорации.
Из 15 членов наблюдательного совета КТРК за Жайнака Усен уулу проголосовали 13 человек. По одному голосу получили Болотбек Тиллебаев и Галина Байтерек.
Всего изначально на должность главного руководителя Общественной телерадиокорпорации претендовали 22 человека, в том числе и бывший теперь глава КТРК Илим Карыпбеков.
Несколько человек не были допущены к выборам в связи с неправильной подачей документов. Каарманбек Кулуев был дисквалифицирован в связи с неявкой на очное предварительное собеседование.
Илим Карыпбеков по собственному желанию неожиданно снял свою кандидатуру на прошлой неделе. Также перед голосованием отозвал свою кандидатуру поэт Мирлан Самыйкожо.
В результате в списке осталось семь человек.
Новый гендиректор, в настоящее время возглавляющий частный телеканал НТС, должен приступить к обязанностям 19 марта.
Председатель НС Жипар Жекшеев после объявления результатов голосования заявил журналистам, что никакого давления на членов совета со стороны действующей власти не было, до конца никто и не предполагал, что будет избран глава телеканала, принадлежащего оппозиционному политику.
Публикация подготовлена по материалам СМИ и прямой трансляции выборов.
Фото internews.kg