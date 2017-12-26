НСЖ призывает проявить солидарность

Медийное сообщество выражает профессиональную солидарность и готово оказать поддержку журналистам информационного сайта Zanoza.kg Дине Масловой и Нарыну Айыпу, которые признаны виновными Верховным судом Кыргызстана по искам от имени экс-президента страны и обязаны выплатить почти 400 тысяч долларов США в месячный срок.

Это непосильная сумма для местного рынка, общий объем онлайн-рекламы которого составляет 1 миллион долларов в год. Коллективы многих редакций уже готовы перевести однодневную зарплату в счет поддержки осужденных журналистов.

Независимый союз журналистов (НСЖ) призывает медийное и гражданское сообщество проявить профессиональную солидарность и человеческое участие, поддержав коллег, попавших в беду.

НСЖ будет формировать список из СМИ, международных организаций, представителей гражданского общества.

Присоединиться к акции солидарности можно по тел. +996 (709) 002-492 — Тамара Валиева, председатель союза.

Пусть наш вклад – это малая толика в огромном объеме штрафа, но эта коллективная поддержка не позволит чувству уныния и отчаяния поселиться в душах наших коллег.

Покажем пример сплоченности и веры в позитивное разрешение ситуации.

Реквизиты счета для перевода денежной поддержки:

ОФ «Медиа Фокус»

ИНН 00307201710246

ОКПО 29998887

Адрес: ул. Токтогула, 90 а

Банк: ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

Адрес банка: пр. Чуй, 245

БИК 118003

Банковские счета:

СОМ 1180000101079462

ДОЛЛАР 1180000101079563

ЕВРО 1180000101079664