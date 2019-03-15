НТС стал обладателем третьей серебряной кнопки YouTube

В этот раз отмечен канал «ТВ-Кайгуул» – проект по освещению чрезвычайных и криминальных событий, происходящих в Кыргызстане.

Журналисты ежедневно выезжают в ночные и дневные рейды. Проект выходит при поддержке МВД, МЧС, службы скорой помощи и т. д.

Программа выходит еженедельно в эфире телеканала «НТС» на кыргызском языке. Каждый выпуск загружается на YouTube-канал.

В настоящее время число подписчиков на канал «ТВ-Кайгуул» превышает 152 тысячи.

Награда серебряная кнопка присуждается каналам, достигшим 100 тысяч подписчиков. Она сделана из медно-никелевого сплава.