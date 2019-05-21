О важных трендах в кыргызстанских медиа

С 2017 года в качестве советника Интерньюс по онлайн работаю с ключевыми партнерами проекта «Медиа-К». За это время собралось много наблюдений, часть из которых резюмировала в данной заметке.

Очень надеюсь, что, помимо проведения регулярных резиденций, эти выводы станут дополнительным полезным руководством для партнеров проекта «Медиа-К» Представительства Интерньюс в КР и других кыргызстанских медиа.

Человек с мобильным телефоном – главный читатель

И это не только показатели Google Analytics каждого из ключевых партнеров Интерньюс проекта «Медиа-К».

Согласно отчету Global Digital – 2018, число пользователей мобильного Интернета в республике составляет 49,7 процента (1 млн 60 тысяч) от общего числа интернет-пользователей (2 млн 110 тысяч). В Интернет кыргызстанцы заходят с 7 млн 910 тысяч мобильных телефонов.

Кыргызстанские медиа стремятся следовать этому тренду – создают мобильные приложения, адаптированные под мобильные устройства сайты. Однако сам формат чтения публикаций на сайте не меняется, он остается одноэкранным. То есть медиа учитывают устройства, с которых идет потребление информации, но недостаточно внимания уделяют поведенческим характеристикам читателей.

Видеоформаты

Видео остается одним из самых популярных форматов в контексте глобальных медиатрендов.

По материалам Socialmediatoday: 28 процентов владельцев смартфонов смотрят видео как минимум один раз в день. 33 процента владельцев планшетов тратят ежедневно один час времени для просмотра видео. 45 процентов людей во всем мире в неделю больше одного часа смотрят видео на Facebook и YouTube. 82 процента людей смотрят видеоконтент в Twitter.

По Кыргызстану нет отдельных исследований и статистики, и представленные мной выводы базируются на ситуации, которая складывается у ключевых партнеров проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР.

Все они понимают, что производство видео в тренде, и делают этот формат даже тогда, когда лучше было бы проиллюстрировать ситуацию картинкой, сделать публикацию в виде классического фоторепортажа или текста. Таким образом, себестоимость видеоконтента не всегда оправдана его просмотрами.

Практически каждое медиа хочет производить универсальное видео в плане дистрибуции на разных онлайн-платформах. В большинстве случаев это формат YouTube (16х9), который еще публикуется и в Twitter, и в Instagram, без учета особенностей этих площадок.

Все медиа хотят зарабатывать на онлайн-видео, особенно на YouTube. Однако отсутствие уникальности этого контента, системного и концептуального подходов в онлайн-дистрибуции, «пиратство» и сомнительное качество продукта становятся существенным препятствием для этого.

Помимо этого, наблюдается парадоксальная ситуация: медиа говорят об отсутствии средств для содержания сотрудника, работающего с YouTube-каналом. Это правильная и регулярная загрузка видео с проставлением всех тэгов, подсказок и т. п., которые способствуют хорошему продвижению канала.

В обязанности такого работника могла бы входить и другая функциональная нагрузка в редакции. При этом медиа готовы и отдают 30 процентов доходов от YouTube-канала, заключив договор с партнерами-посредниками.

В этом плане показателен пример баткенского радио «Салам медиа». В своей работе по онлайн-компоненту эта редакция полностью придерживается моих рекомендаций. В их числе подготовка новостных видеообзоров, а также проведение прямых эфиров на YouTube-канале «Салам медиа».

В настоящее время прямые онлайн-эфиры с обзором цен на местном скотном рынке на YouTube-канале приносят больше 8 тысяч просмотров. Прямые онлайн-эфиры на YouTube-канале с обзором цен на рынке автомобилей приносят больше 1 тысячи просмотров. Короткие новостные видеообзоры на YouTube-канале в зависимости от темы набирают от 100 до 1 тысячи 600 просмотров.

Благодаря такому подходу всего за два месяца (ноябрь-декабрь 2018 года) редакции «Салам медиа» удалось монетизировать свой YouTube-канал без привлечения внешних букмекерских компаний.

Соцсети и мессенджеры

Отечественные СМИ в попытках увеличить трафик на сайт расширяют свое присутствие на все многообразие социальных сетей и мессенджеров. При этом SMM чаще всего ограничивается шерингом публикации с сайта без использования основных механизмов, влияющих на продвижение контента на каждой из платформ, без учета особенностей присутствия в социальных сетях.

Вместе с этим многие медиа, следуя трендам или моде ближайших соседей, открывают/имеют собственные Telegram-каналы. При этом аудитория даже ведущих отечественных медиа в Telegram составляет всего 2-3 тысячи подписчиков.

Согласно последнему исследованию Института медиа полиси о медиаграмотности, самым популярным мессенджером у кыргызстанцев является WhatsApp (более 90 процентов пользователей). Надо отметить, что последние обновления WhatsApp позволяют там создавать каналы, которые работают по принципу Telegram-каналов.

Также, по мнению ряда международных медиаспециалистов, благодаря этим функциям WhatsApp становится довольно сильным конкурентом Telegram.

Тем не менее вопрос «Как кыргызстанские медиа собираются переманить своих читателей из популярного в КР WhatsApp в свои Telegram-каналы?» остается открытым. Развитие событий в этом направлении обещает быть интересным…

Длинные форматы

Формат лонгрида, безусловно, является одним из наиболее интересных и серьезных в плане производства и подачи контента. Он требует значительных вложений человеческих и финансовых ресурсов.

Однако реалии отечественных медиа таковы, что кадрового и технического потенциала хватает только на создание малобюджетного контента. И в это производство медиа включают также формат лонгридов. Подобные публикации не только не содержат признаков, присущих классическим лонгридам по содержательной части и архитектонике, но и в целом обесценили сам этот формат. Теперь в понимании многих отечественных медиа любая публикация с текстом больше чем 1 тысяча слов становится лонгридом, что в корне неправильно.

Между тем большое разнообразие бесплатных онлайн-медиасервисов позволяет создавать не менее интересные для аудитории мультимедийные публикации и таким образом увеличивать показатели по уникальным пользователям на сайте.

Так, например, ключевой партнер проекта «Медиа-К» телеканал «НТС», его веб-редакция в частности, по результатам проведенных мной резиденций в производстве мультимедийного контента стала чаще использовать простые бесплатные онлайн-сервисы. Мультимедиа на их сайте выходят в виде отдельных публикаций либо используются как один из элементов в статье.

«НТС» планирует в будущем делать более масштабные мультимедийные проекты. Более благоприятная среда для их создания настанет, когда телеканал перейдет в формат конвергентной редакции. Однако уже сейчас, всего за три месяца (октябрь – декабрь 2018 года), короткие мультимедийные форматы помогли «НТС» не только улучшить качество контента на сайте, но и увеличить число уникальных пользователей на сайте на 205 процентов.

Аналогичный успех наблюдается и в онлайн-издании «Политклиника», которое по такому же принципу увеличило число уникальных пользователей на 88 процентов, а сайт телекананала «Ынтымак» – на 61 процент.

ВАЛЕНТИНА ГАЛИЧ, советник Интерньюс по онлайн.