Обращение к представителям СМИ Кыргызстана
Интерньюс в КР, Независимый союз журналистов, Институт медиа полиси, медиаорганизации и журналисты выступили 8 августа с обращением к коллегам в связи с обострением политической ситуации в стране и призывом соблюдения мер безопасности при освещении событий.
Достоверность информации и профессионализм СМИ критически важны для стабилизации положения в республике.
В настоящее время существует острая необходимость сбалансированного, взвешенного и ответственного информирования аудитории о происходящих событиях в Кыргызстане.
Призываем журналистов и редакции СМИ при подборе спикеров и экспертов отдавать предпочтение компетентным специалистам, чтобы не допускать распространения домыслов.
Призываем также государственные органы обеспечить бесперебойную работу СМИ и доступ к интернету и мобильной связи, а также своевременно взаимодействовать со СМИ для недопущения распространения слухов.
Отдельно обращаем внимание редакций медиа и журналистов на необходимость принятия мер безопасности во время освещения массовых мероприятий.
Не следует пренебрегать важными мерами безопасности, в частности, наличием удостоверения журналиста, отличительных знаков.
Следует предусмотреть все возможные способы связи между редакцией и коллегами, обменяться контактами, спланировать маршрут передвижения и подготовить контакты экстренных номеров.
Кроме того, в процессе освещения не теряйте бдительность и не вмешивайтесь в происходящий процесс, старайтесь не находиться в гуще толпы.
ОФ «Институт медиа полиси»,
ОО «Журналисты»,
Независимый союз журналистов,
Представительство Интерньюс в Кыргызстане,
Фонд «Медиа Консалт»,
Авланбек Джумабаев,
Тамара Валиева,
Салима Джетыбаева,
Елена Воронина,
Эльнура Алканова.