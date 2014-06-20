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Обращение к представителям СМИ Кыргызстана

8 августа 19
Теги: безопасность журналистовобращение

 

Интерньюс в КР, Независимый союз журналистов, Институт медиа полиси, медиаорганизации и журналисты выступили 8 августа с обращением к коллегам в связи с обострением политической ситуации в стране и призывом соблюдения мер безопасности при освещении событий.

Достоверность информации и профессионализм СМИ критически важны для стабилизации положения в республике.

В настоящее время существует острая необходимость сбалансированного, взвешенного и ответственного информирования аудитории о происходящих событиях в Кыргызстане.

Призываем журналистов и редакции СМИ при подборе спикеров и экспертов отдавать предпочтение компетентным специалистам, чтобы не допускать распространения домыслов.

Призываем также государственные органы обеспечить бесперебойную работу СМИ и доступ к интернету и мобильной связи, а также своевременно взаимодействовать со СМИ для недопущения распространения слухов.

Отдельно обращаем внимание редакций медиа и журналистов на необходимость принятия мер безопасности во время освещения массовых мероприятий.

Не следует пренебрегать важными мерами безопасности, в частности, наличием удостоверения журналиста, отличительных знаков.

Следует предусмотреть все возможные способы связи между редакцией и коллегами, обменяться контактами, спланировать маршрут передвижения и подготовить контакты экстренных номеров. 

Кроме того, в процессе освещения не теряйте бдительность и не вмешивайтесь в происходящий процесс, старайтесь не находиться в гуще толпы.

ОФ «Институт медиа полиси»,
ОО «Журналисты»,
Независимый союз журналистов,
Представительство Интерньюс в Кыргызстане,
Фонд «Медиа Консалт»,
Авланбек Джумабаев,
Тамара Валиева,
Салима Джетыбаева,
Елена Воронина,
Эльнура Алканова.

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