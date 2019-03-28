Обсуждение закона об Общественной телерадиокорпорации пройдет в Бишкеке

Круглый стол «Анализ Закона «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики»: выводы и рекомендации» пройдет в Тренинговом центре Интерньюс в КР.

Он проводится ОФ «Институт медиа полиси» в партнерстве с Представительством Интерньюс в Кыргызстане с приглашением к обсуждению представителей всех заинтересованных сторон.

Институт медиа полиси провел исследование действующего закона, который разработан и принят в 2011-м.

Время проведения: 10 апреля 2019 года в 14.00.

Место проведения: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя).

Просим подтвердить свое участие, отправив письмо на mpi@media.kg.

Контактные данные: +996 (312) 961-960.