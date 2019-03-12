Объявлен конкурс карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста»

Общественное объединение «Журналисты» и Фонд «Сорос – Кыргызстан» в честь Всемирного дня свободы прессы 3 мая объявляют республиканский конкурс карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста».

Основная цель конкурса – привлечение внимания общества к проблемам в сфере свободы слова и укрепление солидарности среди журналистов республики.

Основные задачи конкурса:

Оказать содействие развитию искусства карикатуры в КР. Через карикатуры показать существующие проблемы в сфере свободы слова в КР.

Участники конкурса

В конкурсе может участвовать широкий круг авторов: профессиональные художники, художники-любители, студенты творческих специальностей и учащиеся художественных школ и студий, а также все желающие, кто не равнодушен к жанру карикатуры.

Карикатуры оцениваются по следующим критериям:

Соответствие тематике конкурса. Общественная значимость и актуальность темы и содержания карикатуры. Оригинальный подход. Качество исполнения работы.

Требования к работам:

работы могут быть выполнены на бумаге или картоне, формат А4;

работы могут быть выполнены в любой графической или живописной технике.

Представляя работы на конкурс, авторы или их законные представители соглашаются на обработку персональных данных участников, а также разрешают организаторам и СМИ безвозмездно воспроизводить их копии авторских работ для публикации на электронных ресурсах, в печатных изданиях и других источниках информации (с указанием автора и названия конкурса) без дополнительных согласований и вознаграждений.

Награждение

Победители конкурса награждаются дипломами и денежным призом.

Порядок проведения

Конкурс проходит в два этапа:

1-й этап. С 11 марта по 19 апреля 2019 года включительно – прием работ по адресу: 720065, г. Бишкек, ул. Курманджан датки, 144, 2-й этаж, каб. 3 или по электронной почте: journalist.kg@gmail.com с пометкой «Конкурс карикатур».

Каждое произведение должно сопровождаться информацией об авторе (ФИО, профессиональный статус). Данные о произведении должны содержать его название, год создания, размеры, сведения о материале и технике, описание основной идеи.

2-й этап. 22-25 апреля 2019 года – определение победителей. Все работы, отправленные на конкурс, будут публиковаться на сайте www.journalist.kg.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители медиаорганизаций, СМИ и профессиональные художники.

Победители будут названы на выставке карикатур участников конкурса, которая состоится во Всемирный день свободы прессы в Бишкеке 3 мая.

По дополнительным вопросам просим обращаться по номерам:

+996 (312) 29-94-52, +996 (550) 28-18-99, +996 (777) 45-10-83

или по почте: journalist.kg@gmail.com.

Карикатура на главной – источник: journalist.kg