Объявлен конкурс карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста»
Общественное объединение «Журналисты» и Фонд «Сорос – Кыргызстан» в честь Всемирного дня свободы прессы 3 мая объявляют республиканский конкурс карикатур «Свобода слова глазами карикатуриста».
Основная цель конкурса – привлечение внимания общества к проблемам в сфере свободы слова и укрепление солидарности среди журналистов республики.
Основные задачи конкурса:
- Оказать содействие развитию искусства карикатуры в КР.
- Через карикатуры показать существующие проблемы в сфере свободы слова в КР.
Участники конкурса
В конкурсе может участвовать широкий круг авторов: профессиональные художники, художники-любители, студенты творческих специальностей и учащиеся художественных школ и студий, а также все желающие, кто не равнодушен к жанру карикатуры.
Карикатуры оцениваются по следующим критериям:
- Соответствие тематике конкурса.
- Общественная значимость и актуальность темы и содержания карикатуры.
- Оригинальный подход.
- Качество исполнения работы.
Требования к работам:
- работы могут быть выполнены на бумаге или картоне, формат А4;
- работы могут быть выполнены в любой графической или живописной технике.
Представляя работы на конкурс, авторы или их законные представители соглашаются на обработку персональных данных участников, а также разрешают организаторам и СМИ безвозмездно воспроизводить их копии авторских работ для публикации на электронных ресурсах, в печатных изданиях и других источниках информации (с указанием автора и названия конкурса) без дополнительных согласований и вознаграждений.
Награждение
Победители конкурса награждаются дипломами и денежным призом.
Порядок проведения
Конкурс проходит в два этапа:
1-й этап. С 11 марта по 19 апреля 2019 года включительно – прием работ по адресу: 720065, г. Бишкек, ул. Курманджан датки, 144, 2-й этаж, каб. 3 или по электронной почте: journalist.kg@gmail.com с пометкой «Конкурс карикатур».
Каждое произведение должно сопровождаться информацией об авторе (ФИО, профессиональный статус). Данные о произведении должны содержать его название, год создания, размеры, сведения о материале и технике, описание основной идеи.
2-й этап. 22-25 апреля 2019 года – определение победителей. Все работы, отправленные на конкурс, будут публиковаться на сайте www.journalist.kg.
Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители медиаорганизаций, СМИ и профессиональные художники.
Победители будут названы на выставке карикатур участников конкурса, которая состоится во Всемирный день свободы прессы в Бишкеке 3 мая.
По дополнительным вопросам просим обращаться по номерам:
+996 (312) 29-94-52, +996 (550) 28-18-99, +996 (777) 45-10-83
или по почте: journalist.kg@gmail.com.
Карикатура на главной – источник: journalist.kg