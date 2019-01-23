Объявлен конкурс на получение малых грантов по расследовательской журналистике

ОФ «Фонд расследовательской журналистики» при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан» объявляет очередной конкурс малых грантов на реализацию расследовательских проектов.

Цель малых грантов – развитие и популяризация практики журналистского расследования в КР через поддержку расследовательских проектов, направленных на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных правонарушений и противоправных явлений.

Расследовательские проекты должны быть направлены на раскрытие и проникновение в суть конкретной и актуальной социальной, экономической и правовой проблемы в стране с применением законных методов и инструментов журналистского расследования.

Приоритетные темы для расследовательских проектов:

развитие городов;

горнодобывающая отрасль;

расследование фактов коррупции в инфраструктурных проектах.

Конкурсные заявки будут оцениваться отборочной комиссией по следующим критериям:

актуальность и масштаб темы журналистского расследования;

владение навыками проведения журналистских расследований;

реалистичность и обоснованность бюджета проекта.

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блогеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями.

Размер гранта

Гранты предоставляются на сумму не более 140 000 сомов на оплату необходимых расходов, связанных с проведением журналистского расследования (гонорары, заработная плата, поездки, сбор документов, аренда оборудования и т. д.).

Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языке.

Готовые материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных либо печатных СМИ).

Скачать формы заявки можно по ссылкам в публикации ниже:

Сроки конкурса и контактные данные

Заявки принимаются по электронному адресу: grant@jif.kg до 15.00 15 февраля 2019 года включительно.

По всем вопросам обращайтесь к координатору проектов фонда Гульмире Эсенгелдиевой по тел. 0 (700) 777-856.