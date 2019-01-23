Объявлен конкурс на получение малых грантов по расследовательской журналистике
ОФ «Фонд расследовательской журналистики» при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан» объявляет очередной конкурс малых грантов на реализацию расследовательских проектов.
Цель малых грантов – развитие и популяризация практики журналистского расследования в КР через поддержку расследовательских проектов, направленных на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных правонарушений и противоправных явлений.
Расследовательские проекты должны быть направлены на раскрытие и проникновение в суть конкретной и актуальной социальной, экономической и правовой проблемы в стране с применением законных методов и инструментов журналистского расследования.
Приоритетные темы для расследовательских проектов:
- развитие городов;
- горнодобывающая отрасль;
- расследование фактов коррупции в инфраструктурных проектах.
Конкурсные заявки будут оцениваться отборочной комиссией по следующим критериям:
- актуальность и масштаб темы журналистского расследования;
- владение навыками проведения журналистских расследований;
- реалистичность и обоснованность бюджета проекта.
Кто может участвовать?
В конкурсе могут принять участие журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блогеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями.
Размер гранта
Гранты предоставляются на сумму не более 140 000 сомов на оплату необходимых расходов, связанных с проведением журналистского расследования (гонорары, заработная плата, поездки, сбор документов, аренда оборудования и т. д.).
Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языке.
Готовые материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных либо печатных СМИ).
Скачать формы заявки можно по ссылкам в публикации ниже:
Объявлен очередной конкурс малых грантов на реализацию расследовательских проектов
Сроки конкурса и контактные данные
Заявки принимаются по электронному адресу: grant@jif.kg до 15.00 15 февраля 2019 года включительно.
По всем вопросам обращайтесь к координатору проектов фонда Гульмире Эсенгелдиевой по тел. 0 (700) 777-856.