Объявлен конкурс на выдвижение кандидатов в состав наблюдательного совета ОРТРК «Ынтымак»
Конкурс проводит департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана (МКИТ) в соответствии с порядком формирования наблюдательного совета (НС) общественных телерадиокомпаний.
Для участия необходимо представить следующий пакет документов:
• копию паспорта;
• резюме;
• копии документов об образовании (дипломы);
• копию трудовой книжки;
• краткое описание видения работы члена НС.
Пакет документов в бумажной или электронной версии необходимо представить до 1 августа 2018 года на электронную почту bektur.ibragimov@gmail.com или по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 78 (МКИТ).