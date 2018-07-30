Объявлен конкурс на выдвижение кандидатов в состав наблюдательного совета ОРТРК «Ынтымак»

Конкурс проводит департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана (МКИТ) в соответствии с порядком формирования наблюдательного совета (НС) общественных телерадиокомпаний.

Для участия необходимо представить следующий пакет документов:

• копию паспорта;

• резюме;

• копии документов об образовании (дипломы);

• копию трудовой книжки;

• краткое описание видения работы члена НС.

Пакет документов в бумажной или электронной версии необходимо представить до 1 августа 2018 года на электронную почту bektur.ibragimov@gmail.com или по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 78 (МКИТ).