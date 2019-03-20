Объявлен второй этап конкурса малых грантов на реализацию расследовательских проектов

Конкурс проводится Фондом расследовательской журналистики в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Цель предоставления малых грантов – развитие и популяризация практики проведения журналистских расследований в республике через поддержку проектов, помогающих раскрытию фактов коррупции и пресечению противоправных явлений.

Расследовательские проекты должны раскрывать суть конкретной и актуальной социальной, экономической и правовой проблемы в стране с применением законных методов и инструментов журналистского расследования.

Приоритетные темы для расследовательских проектов:

горнодобывающая отрасль;

экология;

расследование фактов коррупции в инфраструктурных проектах;

доступ к медицинским услугам и лекарственным средствам для уязвимых групп.

Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться отборочной комиссией по следующим критериям:

Актуальность и масштаб темы журналистского расследования и его обоснованность. Владение навыками проведения журналистских расследований. Наличие гипотезы, использование данных при проверке фактов. Влияние расследовательского проекта на положительное изменение конкретной ситуации. Реалистичность и обоснованность бюджета проекта.

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блогеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями.

Размер гранта

Заявки должны быть представлены на сумму не более 100 000 сомов, которые могут быть направлены на оплату необходимых расходов, связанных с проведением журналистского расследования (гонорары, заработная плата, поездки, аренда оборудования, перевод материала и т. д.).

Материалы по итогам расследовательского проекта должны быть представлены на кыргызском и русском языках. Заявителю необходимо предусмотреть в бюджете проекта перевод материала на кыргызский либо русский язык.

Грант предоставляется в два транша по 50 процентов каждый. Первый транш предоставляется в начале журналистского расследования, второй – после его успешного и полного окончания.

На конкурс заявки принимаются на кыргызском либо русском языке. Конечные материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных либо печатных СМИ).

Форма заявки jif.kg

Форма бюджета jif.kg

Сроки конкурса и контактные данные

Заявки принимаются по электронному адресу: grant@jif.kg до 15.00 8 апреля 2019 года включительно.

По всем вопросам обращаться к координатору проектов фонда Гулмире Эсенгелдиевой по тел. 0 (700) 777-856 либо по электронной почте: g.esengeldieva@gmail.com.

Источник: jif.kg/ru