Объявлен второй этап конкурса малых грантов на реализацию расследовательских проектов
Конкурс проводится Фондом расследовательской журналистики в рамках проекта «Развитие расследовательской журналистики в КР» при поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан».
Цель предоставления малых грантов – развитие и популяризация практики проведения журналистских расследований в республике через поддержку проектов, помогающих раскрытию фактов коррупции и пресечению противоправных явлений.
Расследовательские проекты должны раскрывать суть конкретной и актуальной социальной, экономической и правовой проблемы в стране с применением законных методов и инструментов журналистского расследования.
Приоритетные темы для расследовательских проектов:
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горнодобывающая отрасль;
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экология;
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расследование фактов коррупции в инфраструктурных проектах;
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доступ к медицинским услугам и лекарственным средствам для уязвимых групп.
Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться отборочной комиссией по следующим критериям:
- Актуальность и масштаб темы журналистского расследования и его обоснованность.
- Владение навыками проведения журналистских расследований.
- Наличие гипотезы, использование данных при проверке фактов.
- Влияние расследовательского проекта на положительное изменение конкретной ситуации.
- Реалистичность и обоснованность бюджета проекта.
Кто может участвовать?
В конкурсе могут принять участие журналисты, организации, работающие в области медиа, фрилансеры, гражданские активисты, блогеры, студенты и другие заинтересованные лица, занимающиеся расследованиями.
Размер гранта
Заявки должны быть представлены на сумму не более 100 000 сомов, которые могут быть направлены на оплату необходимых расходов, связанных с проведением журналистского расследования (гонорары, заработная плата, поездки, аренда оборудования, перевод материала и т. д.).
Материалы по итогам расследовательского проекта должны быть представлены на кыргызском и русском языках. Заявителю необходимо предусмотреть в бюджете проекта перевод материала на кыргызский либо русский язык.
Грант предоставляется в два транша по 50 процентов каждый. Первый транш предоставляется в начале журналистского расследования, второй – после его успешного и полного окончания.
На конкурс заявки принимаются на кыргызском либо русском языке. Конечные материалы могут быть в любых форматах (для электронных, вещательных либо печатных СМИ).
Форма заявки jif.kg
Форма бюджета jif.kg
Сроки конкурса и контактные данные
Заявки принимаются по электронному адресу: grant@jif.kg до 15.00 8 апреля 2019 года включительно.
По всем вопросам обращаться к координатору проектов фонда Гулмире Эсенгелдиевой по тел. 0 (700) 777-856 либо по электронной почте: g.esengeldieva@gmail.com.
Источник: jif.kg/ru