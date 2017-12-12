Прием заявок на проведение контент-анализа

«Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К»)

Кыргызская Республика, Бишкек.

Крайний срок подачи: 12.00 25 декабря 2017 года.

Тендер открыт для исследовательских компаний с опытом проведения контент-анализа.

Информация о проекте

Несмотря на прогресс последних лет, медиакомпании страны до сих пор сталкиваются с вызовами как в применении профессиональных рыночных подходов, необходимых для увеличения собственной аудитории и доходов, так и в работе с другими стейкхолдерами, в медиации для улучшения правового регулирования в отрасли.

Для ответа на эти вызовы, усиления профессионализма и независимости СМИ в Кыргызстане FHI360 и Интерньюс при поддержке USAID запустили проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К»).

Его цель – обеспечение более широкого доступа к разнообразной и сбалансированной информации для граждан КР, чтобы они были менее уязвимы перед предвзятым отношением к СМИ и могли принимать более продуманные решения, отражающие приоритеты гражданского сектора и отвечающие общественным интересам.

Планируется, что контент-анализ позволит оценить изменения в качестве контента в результате многосторонних интервенций, проведенных в рамках данного проекта.

Цели и задачи

Для анализа изменений в качестве производимого продукта шести ключевых партнеров проекта и онлайн-ресурсов предполагается провести контент-анализ основных программ и онлайн-контента.

Планируется проведение контент-анализа дважды в течение первого года проекта. Результаты первого замера в рамках контент-анализа послужат базой для определения целевых индикаторов для каждого ключевого партнера.

Второй этап анализа, проводимый в конце первого года, будет оценивать изменения в качестве программ и онлайн-материалов.

Сроки контракта

В первый год контент-анализ будет проведен в два этапа: первый – в январе-феврале, второй – в июле-августе 2018 года.

Методология и технический подход

Детальная методология будет разработана подрядчиком и предоставлена команде Интерньюс на одобрение. Со своей стороны Интерньюс представит оценочную таблицу для проведения контент-анализа с использованием 5-ступенчатой шкалы для оценки контента на основе таких критериев, как:

точность;

сбалансированность;

беспристрастность.

Объем работ

Проведение двух раундов контент-анализа 180 информационных статей и 96 информационных телепрограмм, включая выпуски новостей на кыргызском, русском и узбекском языках шести ключевых партнеров:

оценка приверженности профессиональным журналистским стандартам (точность, сбалансированность, беспристрастность);

мониторинг использования элементов мультимедиа и вещания в различных инновационных форматах;

мониторинг программ по критериям многоязычности и инклюзивности гендерного равенства.

Ожидаемые результаты:

разработка детальной методологии;

два предварительных отчета;

два финальных отчета.

Требования к подрядчикам:

— практический опыт в проведении контент-анализа и/или медиамониторинга, используя современные методы анализа, обработки данных и подготовки отчетов – минимум 5 лет;

— описание ранее проделанных работ в хронологическом порядке;

— наличие необходимых ресурсов – человеческих, технических, финансовых и организационных для успешного выполнения всего объема работы;

— использование современных методов анализа, заполнение базы данных, подготовка отчетов;

— резюме ключевых экспертов;

— контактная информация о предыдущих партнерах и заказчиках;

— ценовое предложение на проведение двух этапов контент-анализа шести ключевых партнеров проекта.

Все эти документы должны быть отправлены в электронном виде на почту KG-Info@internews.org с заголовком «Контент-анализ» до 12.00 25 декабря 2017 года.